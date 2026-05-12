قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
الحكومة: السياحة تساهم بـ3.7% من الناتج المحلي المصري وتواصل النمو
المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل حكومة الاحتلال والكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كوكب مضطرب بلا بشر وأيام تمر كلمح البصر.. ماذا لو لم يولد القمر؟

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

تخيل سماءا ليلية، بلا ذلك القرص الفضي الذي رافق البشر منذ فجر التاريخ ، ظلام أعمق وبحر أكثر سكونا وكوكب أقل استقرارا السؤال ليس شاعريا فقط، بل علمي بامتياز ماذا لو لم يكن للقمر وجود أصلا؟

الإجابة تقودنا إلى حقيقة مذهلة القمر ليس زينة سماوية، بل عنصر حاسم في قابلية الأرض للحياة.

 الاصطدام الذي صنع الحياة فرضية «ثيا»

وفق فرضية الاصطدام العملاق، اصطدم جرم كوكبي بحجم المريخ يُعرف باسم ثيا بالأرض البدائية قبل 4.5 مليارات سنة نتج عن الاصطدام حطام شكل القمر، لكنه فعل ما هو أخطر أعاد تشكيل قلب الأرض.

تضخمت النواة الحديدية، وتكون مجال مغناطيسي قوي صار درعا يحمي الغلاف الجوي من الرياح الشمسية من دون هذا الدرع، كان الغلاف الجوي سيتبدد، والمياه ستتبخر، لتغدو الأرض شبيهة بالمريخ القاحل.

 المد والجزر نبض المحيطات الذي يصنع التوازن

جاذبية القمر هي المحرك الأساسي للمد والجزر من دونه، ستنخفض هذه الظاهرة إلى نحو ثلث قوتها بفعل الشمس فقط والنتيجة؟ محيطات راكدة.

التيارات البحرية التي توزع الحرارة والمغذيات ستتباطأ، ما يؤدي إلى انهيار النظم البيئية الساحلية، وموت الشعاب المرجانية، وتفكك سلاسل الغذاء من الكائنات الدقيقة حتى الحيتان.

 مختبر الحياة الأول الإيقاع الكيميائي للسواحل

التغيرات الدورية بين الغمر والانحسار في السواحل البدائية خلقت بيئة مثالية لتركيز المركبات الكيميائية وتفاعلها هذا “الإيقاع المدي” يُعتقد أنه ساعد على الانتقال من الكيمياء إلى البيولوجيا.

بدون القمر، كانت الأرض ستفقد أحد أهم مختبراتها الطبيعية لنشأة الجزيئات العضوية الأولى، وربما تتأخر الحياة أو تتخذ مسارا مختلفا تماما.

 كوكب «الرصاصة» أيام قصيرة ورياح لا تهدأ

في بدايات النظام الشمسي، كان اليوم الأرضي لا يتجاوز 6–10 ساعات القمر عمل كـ«مكابح» عبر الاحتكاك المدي، فأبطأ دوران الأرض تدريجيًا حتى وصلنا إلى 24 ساعة.

بدونه، سنعيش على كوكب سريع الدوران، بعواصف دائمة قد تتجاوز 160 كم/س، تجعل من الصعب تطور الأشجار الطويلة أو الكائنات الضخمة.

 تثبيت محور الأرض سر الفصول الأربعة

يميل محور الأرض 23.5°، وهو ميل مستقر بفضل تأثير القمر كـ«ثقل موازن».د من دون هذا التأثير، قد يتذبذب الميل إلى 60° أو حتى 90° عبر الزمن.

تخيل القطب الشمالي يواجه الشمس أشهرا متواصلة فتذوب الجليدات وتغرق السواحل، ثم ينقلب المشهد ليصبح خط الاستواء جليدا مناخ متطرف يجعل الزراعة شبه مستحيلة ويهدد أي حياة مستقرة.

 البشر والقمر أول ساعة زمن وأول خطوة نحو الفضاء

كان القمر أول أداة لقياس الزمن عبر دوراته الشهرية، وأول هدف دفع البشر للتفكير في مغادرة الأرض ضوءه الليلي أيضا شكل أنماط الصيد والنوم والهجرة.

من دون القمر، كانت الليالي أشد ظلمة، وربما تطورت حواس الكائنات بطرق مختلفة، وتباطأت شرارة الفضول التي قادت الإنسان إلى النجوم.

المصير البعيد القمر يبتعد والأيام تطول

القمر يبتعد حاليا عن الأرض بمعدل 3.8 سم سنويا بعد نحو 3 مليارات سنة، قد تصل الأرض إلى حالة “انغلاق مداري”، حيث يصبح طول اليوم مساويا لطول الشهر—قرابة 47 يومًا.

لكن يرجح أن تتحول الشمس إلى عملاق أحمر قبل اكتمال هذا السيناريو، منهية الحياة في النظام الشمسي.

القمر ليس تابعا بل شرطا لوجودنا

الأرض بلا قمر ليست مجرد كوكب مظلم، بل عالم مضطرب محيطات خاملة، مناخ متقلب، أيام خاطفة، وحياة ربما لم تكن لتظهر أصلا القمر لم يكن زينة السماء بل الشرط الخفي الذي جعل وجودنا ممكنا.

المريخ فرضية «ثيا» الرياح الشمسية ثيا كوكب «الرصاصة»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

شوربة شوفان

دعم صحة القلب.. ماذا يحدث عند تناول شوربة الشوفان؟

الكشري

طريقة عمل الكشري المصري بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

المشمش

ظهر فى السوق .. اعرف فوائد المشمش للصحة والبشرة والشعر

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد