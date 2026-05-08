الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الهيليوم 3 يشعل سباق الفضاء.. أول خطوة عملية لتعدين القمر

أمينة الدسوقي

في خطوة تعد من أكثر التحولات جرأة في تاريخ استكشاف الفضاء، أعلنت ناسا منح عقد بقيمة 6.9 مليون دولار لشركة Interlune لتطوير نظام قادر على استخراج نظير الهيليوم-3 مباشرة من تربة القمر.

ويمثل المشروع انتقالا فعليا من مرحلة الأبحاث النظرية إلى التطبيقات العملية، في إطار توجه متسارع نحو استغلال الموارد الطبيعية خارج كوكب الأرض.

من المختبرات إلى سطح القمر

يأتي المشروع ضمن برامج ناسا لتطوير التقنيات المتقدمة، ويهدف إلى اختبار تقنيات استخراج الغازات المحبوسة داخل التربة القمرية في بيئة القمر الحقيقية، بدلا من الاعتماد على النماذج والمحاكاة الأرضية.

وستنفذ المهمة الجديدة، المعروفة باسم Prospect Moon، باستخدام ذراع روبوتية تقوم بجمع عينات من تربة القمر “الريغوليث”، ثم نقلها إلى وحدة معالجة خاصة لاستخراج الغازات الكامنة داخلها.

كيف سيتم استخراج الهيليوم-3؟

يعتمد النظام الجديد على تسخين التربة القمرية لتحرير الغازات التي زرعتها الرياح الشمسية عبر مليارات السنين، مثل الهيليوم-3 والهيدروجين.

كما ستجرى عمليات إضافية تشمل السحق والفرز والتحريك لتحسين كفاءة الاستخراج وتقييم أفضل الطرق المناسبة للتعدين المستقبلي.

ولا تهدف المهمة فقط إلى إثبات وجود هذه العناصر، بل تسعى أيضًا إلى قياس جدوى استخراجها اقتصاديًا وتقنيًا، وهي خطوة حاسمة قبل الانتقال إلى مشاريع تعدين فضائية واسعة النطاق.

لماذا يحظى الهيليوم-3 بكل هذا الاهتمام؟

يعتبر الهيليوم-3 من أندر العناصر على الأرض، إلا أن العلماء يعتقدون أن تربة القمر تحتوي على كميات كبيرة منه نتيجة تعرضها المستمر للرياح الشمسية.

ويُنظر إلى هذا النظير باعتباره وقودا واعدا لمفاعلات الاندماج النووي المستقبلية، التي قد توفر طاقة هائلة ونظيفة مقارنة بالمصادر التقليدية.

كما يدخل الهيليوم-3 في تطبيقات متقدمة تشمل الحوسبة الكمية والتقنيات العلمية الحساسة، ما يجعله عنصرًا استراتيجيًا في اقتصاد المستقبل.

سوق فضائية بمليارات الدولارات

الاهتمام بالهيليوم-3 لم يعد علميًا فقط، بل بدأ يتحول إلى استثمار اقتصادي حقيقي.

فقد أعلنت شركة “إنترلون” توقيع اتفاقيات تُقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار مع جهات حكومية وخاصة، في مؤشر واضح على تصاعد المنافسة حول موارد القمر.

ويتوقع أن يكون النظام الجديد جاهزا بحلول عام 2027، على أن يُطلق في مهمة قمرية خلال عام 2028 باستخدام مركبة هبوط تجارية.

خط الاستواء القمري الموقع المثالي للتعدين

تُفضل الشركة تنفيذ عملياتها قرب خط الاستواء القمري، حيث تشير الدراسات إلى أن طبيعة التربة هناك قد تكون أكثر ملاءمة لاستخراج الهيليوم-3 بكفاءة أعلى.

كما أن هذه المناطق قد توفر ظروفًا تشغيلية أفضل للمعدات والأنظمة المستقبلية الخاصة بالتعدين الفضائي.

“أرتميس” يمهد الطريق للاستثمار الفضائي

يتقاطع هذا المشروع مع برنامج Artemis program، الذي تقوده ناسا بهدف إنشاء وجود بشري دائم على سطح القمر خلال السنوات المقبلة.

فبينما تركز الوكالة على تطوير البنية التحتية والاستكشاف العلمي، تتجه الشركات الخاصة نحو استثمار الموارد الطبيعية، في نموذج جديد يجمع بين الطموح العلمي والعوائد الاقتصادية.

هل يبدأ عصر تعدين القمر؟

ما كان يُصنف يومًا ضمن أفكار الخيال العلمي، يتحول اليوم تدريجيًا إلى واقع عملي مدعوم بالتكنولوجيا والاستثمارات الضخمة.

ومع تزايد الاهتمام العالمي بموارد الفضاء، يبدو أن القمر لن يبقى مجرد وجهة للاستكشاف، بل قد يصبح مستقبلًا أحد أهم مصادر الطاقة والثروات في العالم.

