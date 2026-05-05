قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معايا تصريح يا فندم.. الاعتداء على مراسلة «حلوة بلادي» على الهواء بفيصل
مصر للطيران توقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة مطارات شينجيانغ لإنشاء ممر لوجستي جوي.. صور
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
إصابة عددا من طلاب مدرسة الجيزة بإختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
محظورات الحج والإحرام وأحكام الفدية لضمان صحة المناسك.. تعرف عليها
حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

50 كيلومترا من الغموض.. عين الصحراء تثير دهشة العلماء من جديد

افريقيا
افريقيا
أمينة الدسوقي

أعادت صور التقطتها محطة الفضاء الدولية تسليط الضوء على أحد أكثر المعالم الجيولوجية إثارة في العالم بنية الريشات (عين الصحراء) هذا التكوين الضخم، الممتد لنحو 50 كيلومتراً، يظهر من المدار الأرضي على هيئة دوائر متداخلة تشبه العين البشرية، في مشهد جعل العلماء ورواد الفضاء على حد سواء يتوقفون أمام دقته الهندسية اللافتة.

 لغز جيولوجي في عمق موريتانيا

تقع “عين الصحراء” في قلب الصحراء الكبرى داخل موريتانيا، وتحديداً في منطقة آدرار قرب مدينتي وادان وشنقيط ورغم عزلتها الجغرافية، أصبحت هذه البنية واحدة من أبرز المعالم الطبيعية التي تحظى باهتمام علمي عالمي، نظراً لوضوحها الاستثنائي عند تصويرها من الفضاء.

ناسا تحسم الجدل ليس أثراً كونيا

بحسب تحليلات منشورة عبر مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا، فإن هذا التكوين ليس نتيجة اصطدام نيزكي كما اعتقد لسنوات، بل هو حصيلة عمليات جيولوجية طبيعية معقدة امتدت لملايين السنين. 

هذا التوضيح أنهى كثيرا من الفرضيات التي ربطت الموقع بأحداث كونية أو “آثار غير بشرية”.

كيف تشكلت هذه الدوائر المذهلة؟

تشير الدراسات إلى أن بنية الريشات بدأت كقبة أرضية قديمة ارتفعت بفعل القوى التكتونية الداخلية ومع مرور الزمن، تعرضت هذه القبة لعمليات تعرية طويلة بفعل الرياح والمياه، ما أدى إلى كشف طبقاتها الصخرية في نمط دائري متدرج منحها شكلها الحالي الفريد.

مختبر طبيعي متعدد الطبقات

التحليلات الجيولوجية تكشف عن تنوع لافت في مكونات الموقع، إذ يضم:

- صخورا رسوبية تعود إلى حقب جيولوجية سحيقة.

- صخوراً نارية مثل الريوليت والغابرو نتيجة نشاط ماغماتي قديم.

- تكوينات سيليسية ناتجة عن عمليات حرارية مائية.

 - طبقات من الكوارتزيت شديدة المقاومة للتعرية.

هذا التنوع جعل “عين الصحراء” مرجعاً علمياً مهماً لدراسة تطور القشرة الأرضية عبر مئات الملايين من السنين.

لماذا تُعد صور الفضاء مهمة؟

يساعد الرصد من المدار على كشف تفاصيل لا يمكن ملاحظتها من سطح الأرض كما تُستخدم المنطقة كنقطة مرجعية لمعايرة بعض أجهزة الاستشعار الفضائية، إضافة إلى متابعة حركة الكثبان الرملية والتغيرات البيئية المرتبطة بالمناخ.

سجل أرضي يحكي قصة القارات القديمة

يعتقد العلماء أن هذا التكوين بدأ بالتشكل خلال فترات تفكك القارات القديمة، حيث لعب التناوب بين الطبقات الصلبة والضعيفة دوراً محورياً في رسم الحلقات المتداخلة التي نراها اليوم بوضوح مذهل من الفضاء.

إبداع الطبيعة بلا تدخل بشري

اليوم، تُعد “عين الصحراء” واحدة من أبرز الظواهر الجيولوجية في إفريقيا، ودليلا حيا على قدرة الطبيعة على إنتاج أشكال هندسية مدهشة دون أي تدخل بشري، في مشهد يؤكد أن كوكب الأرض لا يزال يحتفظ بكثير من الأسرار التي تنتظر من يكتشفها.

قلب الصحراء عين الصحراء محطة الفضاء الدولية موريتانيا ناسا كوكب الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

محمد صلاح

ريال مدريد أم عملاق السعودية.. ما الوجهة الأنسب لمحمد صلاح؟

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي لجمهورها: القاهرة مدينة القلب والتاريخ.. وببعثلكم كل الحب

مصطفى غريب

مصطفى غريب: فيلم الكلام على إيه قائم على تيمة غير تقليدية

تامر حسني

قصة جميلة .. تامر حسني يشوق جمهوره لعمل فني جديد

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد