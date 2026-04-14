الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لغز الأشجار المنحنية.. حكاية غابة تتحدى التفسير العلمي

أشجار منحنية
أشجار منحنية
أمينة الدسوقي

في شمال غرب بولندا، تقف غابة صغيرة كأنها صفحة مفتوحة من كتاب غامض في علم النبات هذه البقعة المعروفة باسم Crooked Forest تضم نحو 400 شجرة من Pinus sylvestris، زرعت قرابة عام 1930، لكنها لا تنمو كما تفعل بقية الأشجار فكل شجرة تنحني بزاوية تقارب 90 درجة عند قاعدتها، وتتجه جميعها تقريبا نحو الشمال قبل أن تعود لتستقيم صعوداً نحو السماء.

نمط متكرر يستبعد المصادفة

هذا التناسق اللافت في اتجاه الانحناء يثير تساؤلات علمية كبيرة، إذ تؤكد إدارة غابات جريفينو أن الرياح أو الثلوج أو حركة التربة لا يمكن أن تنتج هذا النمط الموحد عبر مئات الأشجار فالعوامل الطبيعية عادة ما تخلف انحناءات عشوائية، لا شكلاً متطابقا بهذا الانتظام.

 

فرضية التدخل البشري أخشاب مُشكلة مسبقا

النظرية الأكثر تداولا بين الباحثين ترجح أن عمال الغابات قاموا بثني الشتلات عمداً وهي صغيرة، باستخدام أوتاد أو أوزان، لإنتاج أخشاب ذات انحناء طبيعي تستخدم في صناعات تتطلب هذا الشكل، مثل بناء السفن، وصناعة البراميل، والأثاث المنحني هذا النوع من الخشب يعد أكثر متانة من الخشب الذي يثني بعد قطعه.

ويرى باحثون من University of Pennsylvania أن هذه التقنية كانت معروفة للحصول على أخشاب مثالية لأضلاع السفن وقواعد الزلاجات.

لكن المشروع، على الأرجح، توقف مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، تاركا الأشجار تنمو لاحقا بطريقتها الطبيعية فوق الانحناء.

التفسير العلمي استجابة للجاذبية والضوء

من زاوية أخرى، يطرح علماء النبات تفسيرا فيزيولوجيا لما حدث لاحقا فحين يُجبر الساق على النمو أفقيا تُظهر الشجرة استجابة تُعرف بظاهرة الانتحاء الأرضي، حيث تعيد توجيه نفسها رأسيا استجابة للجاذبية والضوء. 

وقد أشار خبراء من University of Maryland إلى أن الأشجار قادرة على إنتاج ما يُعرف بـ«الخشب المضغوط» لتصحيح مسار نموها.

 

نظريات الثلوج والحرب لماذا تبدو ضعيفة؟

رغم انتشار روايات شعبية تربط الظاهرة بعواصف ثلجية كثيفة أو مرور دبابات خلال الحرب، فإن هذه الفرضيات تفتقر إلى أدلة بيولوجية واضحة على الجذوع كما أن تأثير العوامل الطبيعية لا يفسر انتظام الاتجاه في كل الأشجار.

 

غابة تحولت إلى شاهد تاريخي حي

اليوم، تُعد Crooked Forest محمية طبيعية وموقعاً يثير فضول العلماء والسياح على حد سواء فهي تمثل لحظة تاريخية توقف فيها تدخل الإنسان، تاركا الطبيعة تُكمل ما بدأه.

أشجارها المنحنية تبدو كأنها بقايا مشروع صناعي لم يكتمل، تحول مع الزمن إلى لغز بيئي حيّ يربط بين الحرفة البشرية ومرونة الطبيعة.

شمال غرب بولندا غابات غريفينو الخشب المضغوط بولندا غابات جريفينو

