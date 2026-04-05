الإشراف العام
أصل الحكاية

الكشف عن لغز جيولوجي حيّر الباحثين لسنوات .. ما قصة فوهة سيلفربيت؟

كشف العلماء أخيرًا عن لغز جيولوجي حيّر الباحثين لسنوات طويلة تحت قاع بحر الشمال، يتعلق ببنية غامضة تُعرف باسم “فوهة سيلفربيت”، والتي ظلت محل جدل منذ اكتشافها قبل أكثر من عقدين.

تم رصد هذه الفوهة لأول مرة عام 2002، وتقع على مسافة نحو 129 كيلومترًا من سواحل شمال شرق إنجلترا، مدفونة تحت قاع البحر على عمق يقارب 700 متر، ويبلغ عرضها حوالي 3 كيلومترات، وتحيط بها تشققات دائرية تمتد لعشرات الكيلومترات. 

وقد أثار شكلها الدائري ووجود قمة مركزية بداخلها تساؤلات حول طبيعتها، إذ بدت شبيهة بفوهات ناتجة عن اصطدامات كونية. 

رغم ذلك، لم يكن هناك اتفاق علمي واضح بشأن أصلها، بسبب غياب أدلة حاسمة، مثل المعادن التي تتشكل عادة نتيجة الصدمات النيزكية. 

لهذا ظهرت تفسيرات بديلة، منها أن الفوهة نتجت عن تحركات ملحية عميقة أو انهيارات أرضية مرتبطة بنشاط جيولوجي قديم. 

وظل هذا الجدل قائمًا لسنوات، حتى بلغ ذروته في عام 2009 خلال اجتماع علمي في لندن، حيث رفضت أغلبية الباحثين آنذاك فرضية الاصطدام، معتبرين أن الأدلة غير كافية لإثباتها. 

لكن التطورات الحديثة أعادت فتح الملف من جديد، ففي عام 2022، ومع اكتشاف فوهة مشابهة تُعرف باسم “نادير” قبالة سواحل غرب أفريقيا، قرر فريق بحثي إعادة دراسة “سيلفربيت” باستخدام تقنيات أكثر تقدمًا. 

اعتمد العلماء على دمج بيانات زلزالية قديمة مع أخرى حديثة عالية الدقة، إلى جانب تحليل عينات من الحفر وإجراء نماذج محاكاة دقيقة.

وأظهرت النتائج تحولًا جذريًا في الفهم العلمي، حيث توصل الباحثون إلى أدلة قوية تؤكد أن الفوهة تشكلت بالفعل نتيجة اصطدام كويكب بالأرض قبل ملايين السنين. 

وقد نُشرت هذه النتائج في دورية علمية مرموقة، ما يعزز من مصداقية هذا التفسير وينهي سنوات من الجدل. 

ويؤكد العلماء أن هذا الاكتشاف لا يقتصر على حل لغز جيولوجي فحسب، بل يساهم أيضًا في فهم أفضل لتاريخ الأرض وتأثير الاصطدامات الكونية عليها. 

كما يسلط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة في إعادة تفسير البيانات القديمة والوصول إلى نتائج أكثر دقة.

وبحسب العلماء، تمثل فوهة “سيلفربيت” مثالًا واضحًا على كيف يمكن للعلم أن يغير قناعات راسخة بفضل أدوات جديدة، ويكشف أسرارًا ظلت مخفية في أعماق الأرض لملايين السنين.

