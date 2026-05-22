صدمت سيارتي ملاكي .. انقلاب ميكروباص أعلى كوبري سيدي جابر.. شاهد

شهدت منطقة سيدي جابر التابعة لحي شرق محافظة الإسكندرية انقلاب سيارة ميكروباص، مما تسبب في تصادم مع سيارتين ملاكي آخرين، وحدوث أضرار بالغة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص وانقلابها بعد اصطدامها بسيارتين بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

انقلاب سيارة وتصادم سيارتين سيدي جابر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وتصادم سيارتين أخرين، وتم رفع آثار الحادث وعودة الحالة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق.