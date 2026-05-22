منتخب مصر يخوض تدريبه الثاني بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لكأس العالم

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريبه الثاني، بمركز المنتخبات الوطنية، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم، المقررة إقامتها الشهر المقبل، في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب، روسيا، ودياً، يوم 28 مايو الحالي، قبل السفر يوم 30 من الشهر نفسه، إلى أوهايو، في أمريكا، لمواجهة البرازيل ودياً يوم 6 يونيو المقبل.

وسبقت مران المنتخب، محاضرة فنية للاعيين، ألقاها عليهم الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن.

مشاركة 22 لاعب

وشهدت التدريبات، اليوم، مشاركة 22 لاعباً وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله.

وحضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وحمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد.