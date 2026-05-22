بعد قرار لجنة السياسات النقدية.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

استقر سعر العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم الجمعة 22-5-2026 على مستوى السوق الرسمية بعد حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة أمس.

سعر العملات الأجنبية

وسجلت أسعار العملات الأجنبية ثباتا أمام الجنيه بدون تغيير ومنذ آخر يوم عمل في البنوك.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 52.86 جنيه للشراء و53 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 61.35 جنيه للشراء و61.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني 70.96 جنيه للشراء و71.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 38.38.39 جنيه للشراء و38.5 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.72 جنيه للشراء و 5.73 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.64 جنيه للشراء و565 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 67.07 جنيه للشراء و67.27 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.22 جنيه للشراء و33.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 37.66 جنيه للشراء و37.76 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني نحو 7.76 جنيه للشراء و7.79 جنيه للبيع.