محمد صلاح يقترب من إنجاز ساديو ماني خلال مواجهة برينتفورد في ختام البريميرليج

يستعد فريق ليفربول، بقيادة المدرب أرني سلوت، لخوض مواجهته الأخيرة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026، عندما يستضيف فريق برينتفورد مساء الأحد على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من المسابقة.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، حيث لا يزال الفريق بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي يخوض على الأرجح آخر مبارياته بقميص ليفربول، بعد استقراره على الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

ويمتلك صلاح سجلًا مميزًا أمام برينتفورد، بعدما سجل 7 أهداف خلال 8 مباريات، ليكون أكثر لاعب تسجيلًا في تاريخ مواجهات الفريقين، بمعدل هدف تقريبًا كل 95 دقيقة.

وقد يحقق محمد صلاح إنجازًا مشابهًا لما فعله ساديو ماني في عام 2020، بأن يسجل الهدف الأخير لليفربول في الموسم للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان قد اختتم الموسم الماضي بهدف أمام كريستال بالاس في ختام الدوري.