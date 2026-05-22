أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت حالة من المتابعة المستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على حركة المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية، سواء في عمليات البيع أو الشراء، في ظل تذبذب الأسعار عالميا وتأثرها بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

ويواصل الذهب جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، باعتباره من أبرز وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار - سعر البيع - سعر الشراء

عيار 24 - 7,805 جنيه - 7,770 جنيه

عيار 21 - 6,830 جنيه - 6,800 جنيه

عيار 18 - 5,855 جنيه - 5,830 جنيه

عيار 14 - 4,555 جنيه - 4,535 جنيه

الجنيه الذهب - 54,640 جنيه - 54,400 جنيه

الأونصة بالجنيه - 242,785 جنيه - 241,720 جنيه

الأونصة بالدولار - 4,529.81 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

وتتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع انخفاض المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج العالمي في انخفاض قيمة المعدن الأصفر.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات المستثمرين، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة المدخرات، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات السياسية والاقتصادية، على أداء سوق الذهب، إذ يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية، ما يعزز الطلب عليه خلال فترات الأزمات وعدم الاستقرار.

الذهب يحافظ على مكانته الاستثمارية

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية، ما يجعله الخيار المفضل لدى قطاع كبير من المواطنين الراغبين في حماية قيمة أموالهم ومدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، الأمر الذي يبقي المعدن الأصفر تحت المتابعة المستمرة من جانب المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.