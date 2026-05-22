قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناتو يوجه رسالة إلى ترامب بعد إرسال 5 آلاف جندي أمريكي إلى بولندا
المعلم: معتمد جمال تربيتي وشحاتة مش مسئول عن ضياع الكونفدرالية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 22 مايو 2026
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
جريمة عبر الحدود.. اعتقال إسرائيلي في شمال قبرص بحوزته أربعة أجنة
30 سلعة مُخفضة في منافذ التموين.. قائمة الأسعار
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات
تصعيد خطير في الضفة.. اقتحام قرية المغير وتخريب منازل الفلسطينيين فجراً
عيب خطير يهدد سائقي هوندا أكيورا: استدعاء 60 ألف سيارة عالميًا
انتشار أمني مكثف.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم
«بحوث الصحراء» يواصل تنفيذ خزانات وجابيات مياه لدعم التنمية بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت حالة من المتابعة المستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على حركة المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية، سواء في عمليات البيع أو الشراء، في ظل تذبذب الأسعار عالميا وتأثرها بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر

ويواصل الذهب جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، باعتباره من أبرز وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار - سعر البيع - سعر الشراء
عيار 24 - 7,805 جنيه - 7,770 جنيه
عيار 21 - 6,830 جنيه - 6,800 جنيه
عيار 18 - 5,855 جنيه - 5,830 جنيه
عيار 14 - 4,555 جنيه - 4,535 جنيه
الجنيه الذهب - 54,640 جنيه - 54,400 جنيه
الأونصة بالجنيه - 242,785 جنيه - 241,720 جنيه
الأونصة بالدولار - 4,529.81 دولار

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

وتتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع انخفاض المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج العالمي في انخفاض قيمة المعدن الأصفر.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات المستثمرين، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة المدخرات، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات السياسية والاقتصادية، على أداء سوق الذهب، إذ يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية، ما يعزز الطلب عليه خلال فترات الأزمات وعدم الاستقرار.

أسعار الذهب

الذهب يحافظ على مكانته الاستثمارية

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية، ما يجعله الخيار المفضل لدى قطاع كبير من المواطنين الراغبين في حماية قيمة أموالهم ومدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، الأمر الذي يبقي المعدن الأصفر تحت المتابعة المستمرة من جانب المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب في مصر ذهب سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

توروب

بعد تراجعه عن الاتفاق .. تطورات مثيرة في أزمة عقد توروب مع الأهلي

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق بفستان أنيق في أحدث ظهور

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تتألق في أحدث إطلالة

مها صبري

في ذكرى مها صبري| طلبت زيارة الشعراوي.. وعادت للفن بواسطة أم كلثوم

بالصور

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد