الأمن يضبط لص سرق مواد غذائية من تروسيكل أثناء التوصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة كرتونة من مركبة تروسيكل حال توقفها ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر(مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 17 الجارى وحال قيامه بتسليم بعض الطلبات من مركبة تروسيكل قيادته لأحد المحال التجارية قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بمغافلته وسرقة كرتونة بها مواد غذائية بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.