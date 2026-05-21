شكاوى كيدية.. الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة من جيرانها واتهامهم بترويج مخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام عدد من الأشخاص بترويج مواد مخدرة بأحد شوارع العجوزة بالجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد صاحبة المنشور، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبسؤالها قررت تضررها من ثلاثة أشخاص بسبب تعديهم عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها أثناء تواجدهم أسفل العقار محل سكنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وهم مالك محل وموظفان يقيمون بدائرة القسم.

بمواجهتهم، نفوا ما نُسب إليهم، واتهموا الشاكية بالتشهير بهم وتصويرهم أثناء وقوفهم أمام المحل الخاص بأحدهم، كما كشفت التحريات اعتياد القائمة على النشر تقديم شكاوى كيدية ضد جيرانها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.