المنزلاوي: الدبلوماسية المصرية تتحرك برؤية شاملة لحماية الأمن القومي العربي

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إعادة ترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، وجعلها طرفًا فاعلًا في صياغة التوازنات الإقليمية وصناعة الاستقرار في المنطقة، وليس مجرد متابع للأحداث.

وأوضح المنزلاوي أن التحركات واللقاءات الدبلوماسية التي يجريها الرئيس السيسي مع القادة ووزراء خارجية الدول العربية تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على بناء شراكات متوازنة وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن مصر باتت تلعب دورًا محوريًا في إدارة أزمات المنطقة، من خلال تبني سياسة تقوم على دعم الحلول السياسية والحوار وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها، خاصة في الملفات الإقليمية المعقدة، وفي مقدمتها ليبيا والسودان وفلسطين.

وأضاف أن هذا النهج القائم على الحكمة والاتزان واحترام سيادة الدول أسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة موثوقة إقليميًا ودوليًا، وقادرة على الجمع بين الأطراف المختلفة وتقريب وجهات النظر بما يخدم استقرار المنطقة.

وشدد على أن مصر تمثل اليوم ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بفضل رؤية سياسية واضحة تعتمد على الشراكة والتعاون والتوازن في العلاقات الخارجية، بما يحقق مصالح الشعوب ويحافظ على استقرار الدول العربية.