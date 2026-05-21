هبوط حاد في القيمة التسويقية لـ محمد على بن رمضان بعد الانضمام للأهلي

تلقى التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق الأهلي ضربة جديدة في القيمة التسويقية بعد انضمامه للنادي الأهلي قادما من الدوري المجري.

وابتعد محمد علي بن رمضان عن المشاركة بشكل أساسي في تشكيل الاهلي مما ادى لابتعاده أيضا عن قائمة منتخب تونس المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وشارك في 22 لقاء في الدوري المصري ساهم بـ3 أهداف ، و لم يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات بسبب مستواه المتراجع.

ولعب بن رمضان في 8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا وساهم بهدفين.

وشهدت القيمة التسويقية لبن رمضان إنخفاض حاد حيث تراجعت من 2,7 مليون يورو إل 900 ألف يورو.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تأثر في الموسم الحالي بشكل كبير بعد خسارة كافة البطولات المحلية والقارية.