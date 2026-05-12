الأهلي يجهز بن رمضان لتعويض إمام عاشور أمام المصري

يكثف الجهاز الفني للنادي الأهلي استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري، في ظل التحركات لتجهيز التونسي محمد علي بن رمضان للدخول في التشكيل الأساسي، تحسبًا لاحتمالية غياب إمام عاشور بسبب الإصابة.

ويخضع إمام عاشور لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، بعد تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الأهلي وإنبي الأخيرة، وهي الإصابة التي تسببت في شعوره بآلام قوية، ويعمل الجهاز الطبي على تجهيزه للحاق بالمباراة الحاسمة.

في المقابل، طلب المدير الفني الدنماركي ييس توروب تقريرًا طبيًا مفصلًا من الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله، حول حالة عدد من لاعبي الفريق المصابين، وحجم جاهزيتهم قبل مواجهة المصري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

موقف امام عاشور من مباراة المصري

ويضم ملف الإصابات داخل الأهلي 7 لاعبين، حيث يعاني حسين الشحات من آلام في الكتف، وإمام عاشور من كدمة في الركبة، بينما تعرض أحمد رمضان بيكهام لإصابة في العضلة الضامة خلال لقاء إنبي.

كما أثبتت الفحوصات إصابة مصطفى شوبير بشد في العضلة الخلفية، وتعرض محمود حسن تريزيجيه لجرح قطعي أعلى الركبة اليسرى استلزم خياطة بـ5 غرز، في حين أنهى الثنائي كريم فؤاد ويوسف بلعمري برنامجهما التأهيلي بعد تعافيهما من الإصابة وعودتهما التدريجية للمشاركة.