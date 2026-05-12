طبيب الأهلي يكشف موقف حسين الشحات وإمام عاشور

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن إمام عاشور نجم الفريق اصبح سليم من الناحية الطبية عقب اصابته بكدمة في الركبة خلال مباراة إنبي

موقف نجوم الاهلي

واضاف أن اللاعب شارك بشكل طبيعي خلال مران الأمس واليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد تأكد تعافيه من ‏الإصابة.



واضاف ان حسين الشحات نجم الفريق بدأ المشاركة تدريجيًّا في ‏التدريبات الجماعية للأهلي مساء اليوم ، مضيفا أن اللاعب بدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، بعد تعافيه من إصابته بكدمة قوية في الكتف، ‏تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.