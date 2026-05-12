الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار

بدأت إدارة النادي الأهلي خطوات فعلية للاستقرار على المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، مع اقتراب نهاية مشوار الدنماركي ييس توروب بنهاية الموسم الجاري، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع وكلاء عدد من المدربين الأجانب المرشحين لتولي المهمة.

استفسر مسؤولو الأهلي من وكلاء أعمال أكثر من مدرب أجنبي تم ترشيحهم مؤخرًا، في إطار دراسة شاملة لملف القيادة الفنية الجديدة، من أجل حسم القرار خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع طموحات النادي.

وتركز إدارة الكرة على معرفة المطالب الفنية والمالية لكل مدرب قبل الدخول في مفاوضات رسمية، في ظل رغبة النادي في اختيار اسم قادر على قيادة الفريق في المرحلة القادمة محليًا وإفريقيًا.

3 أسماء مرشحة لتدريب الأهلي

وضمت قائمة الترشيحات الأولية ثلاثة مدربين بارزين، أبرزهم البرتغالي كارلوس أوجستو، المدير الفني السابق لسيلتا فيجو الإسباني والهولندي مارك فان بوميل، الذي سبق له تدريب أندية إيندهوفن وفولفسبورج ورويال أنتويرب، بالإضافة إلى منتخب أستراليا رالبرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا.

وتسعى الإدارة لحسم الملف مبكرًا لتجنب أي فراغ فني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية.

من جانبه، يركز ييس توروب على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بعدما قاد الفريق لتحقيق انتصارات مهمة مؤخرًا، كان أبرزها الفوز على الزمالك وإنبي بنتيجة واحدة (3-0).

ويأمل المدير الفني في الحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري، إلى جانب السعي لضمان مقعد في دوري أبطال إفريقيا.

وحذر توروب لاعبيه من صعوبة مواجهة المصري، مؤكدًا أن الفريق البورسعيدي يقدم مستويات قوية أمام الكبار، وكان قد تعادل مع الأهلي سلبيًا في مباراة الدور الأول، ما يزيد من صعوبة اللقاء المرتقب