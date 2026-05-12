قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا للصيف.. الحكومة تقر خطة تدبير احتياجات الوقود لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة
أحمد موسى: إجراءات استباقية لفيروس هانتا وكل دولة تتخذ خطوات
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
تحركات متباينة للدولار.. وأقل سعر يسجل 52.77 جنيها
تربوي يطالب بعقد امتحانات الثانوية العامة الجمعة لتسهيل قطع الإنترنت ومنع الغش
الكويت تتهم إيران بالمسئولية عن أعمال عدائية وتلوح بحق الدفاع عن النفس
ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران
الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار
هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة
وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الصيني المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
رسميًا | حمزة عبد الكريم في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لـ كأس العالم 2026
رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات .. ويترشح مجددًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

بدأت إدارة النادي الأهلي خطوات فعلية للاستقرار على المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، مع اقتراب نهاية مشوار الدنماركي ييس توروب بنهاية الموسم الجاري، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع وكلاء عدد من المدربين الأجانب المرشحين لتولي المهمة.

استفسر مسؤولو الأهلي من وكلاء أعمال أكثر من مدرب أجنبي تم ترشيحهم مؤخرًا، في إطار دراسة شاملة لملف القيادة الفنية الجديدة، من أجل حسم القرار خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع طموحات النادي.

وتركز إدارة الكرة على معرفة المطالب الفنية والمالية لكل مدرب قبل الدخول في مفاوضات رسمية، في ظل رغبة النادي في اختيار اسم قادر على قيادة الفريق في المرحلة القادمة محليًا وإفريقيًا.

3 أسماء مرشحة لتدريب الأهلي

وضمت قائمة الترشيحات الأولية ثلاثة مدربين بارزين، أبرزهم البرتغالي كارلوس أوجستو، المدير الفني السابق لسيلتا فيجو الإسباني والهولندي مارك فان بوميل، الذي سبق له تدريب أندية إيندهوفن وفولفسبورج ورويال أنتويرب، بالإضافة إلى منتخب أستراليا رالبرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا.

وتسعى الإدارة لحسم الملف مبكرًا لتجنب أي فراغ فني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية.

من جانبه، يركز ييس توروب على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بعدما قاد الفريق لتحقيق انتصارات مهمة مؤخرًا، كان أبرزها الفوز على الزمالك وإنبي بنتيجة واحدة (3-0).

ويأمل المدير الفني في الحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري، إلى جانب السعي لضمان مقعد في دوري أبطال إفريقيا.

وحذر توروب لاعبيه من صعوبة مواجهة المصري، مؤكدًا أن الفريق البورسعيدي يقدم مستويات قوية أمام الكبار، وكان قد تعادل مع الأهلي سلبيًا في مباراة الدور الأول، ما يزيد من صعوبة اللقاء المرتقب

الأهلي توروب بديل توروب كارلوس أوجستو مارك فان بوميل برونو لاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

ترشيحاتنا

تامر الحبال

تامر الحبال: مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تؤكد ريادة مصر الأفريقية

حزب مستقبل وطن

أمانة الطاقة المركزية بـ "مستقبل وطن" تستعرض خطتها المقبلة لدعم التحول للطاقة المتجددة

مجلس الشيوخ

برلماني : تصريحات الرئيس بقمة إفريقيا أكدت رؤية مصر لتحقيق التنمية العادلة بالقارة

بالصور

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

الخبز الأبيض يزيد الوزن حتى دون الإفراط في الأكل؟ دراسة تكشف تأثيره الخطير

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد