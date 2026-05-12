جدول مباريات الأهلي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد رجال وسيدات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن جدول بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم 42 رجال وسيدات والتي تستضيفها مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 4 إلى 13 يونيو 2026 بمشاركة قوية من كبار أندية القارة.

وأسفرت القرعة عن تواجد فريق رجال الأهلي في مجموعة قوية بينما جاء فريق السيدات في مجموعة متوازنة في طريق بحث الفريقين عن المنافسة على اللقب الإفريقي.

‎مجموعة رجال الأهلي

جاء فريق رجال الأهلي ضمن مجموعة تضم:

جي إس كيه الكونغو الديمقراطية، فاب الكاميروني، وسكوربيون الكونغو الديمقراطية.

مواعيد مباريات الأهلي (رجال):

* 4 يونيو 2026: الأهلي × سكوربيون

* 6 يونيو 2026: الأهلي × فاب

* 8 يونيو 2026: جي إس كيه × الأهلي

مجموعة سيدات الأهلي

أما فريق سيدات الأهلي فجاء في مجموعة تضم:

أوتوهو الكونغولي، بانداما الكاميروني، وهيرتاج الكونغولي.

مواعيد مباريات الأهلي (سيدات):

* 5 يونيو 2026: الأهلي × أوتوهو

* 7 يونيو 2026: الأهلي × هيرتاج

* 9 يونيو 2026: بانداما × الأهلي

نظام البطولة ومواعيد الأدوار الإقصائية

تقام مباريات ربع النهائي يوم 10 يونيو لرجال اليد، بينما تُلعب مباريات ربع نهائي السيدات يوم 11 يونيو.

على أن تقام مواجهات نصف النهائي يوم 12 يونيو، ويُختتم المشوار بالمباراة النهائية يوم 13 يونيو 2026.

وتسعى فرق الأهلي رجال وسيدات إلى الظهور بقوة في البطولة الافريقية ومواصلة هيمنة النادي على كرة اليد القارية في واحدة من أقوى نسخ البطولة المنتظرة.