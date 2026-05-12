طبيب الأهلي يكشف تفاصيل تطورات إصابات اللاعبين قبل مواجهة المصري

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، عن آخر تطورات حالة عدد من لاعبي الفريق المصابين، في إطار الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تريزيجيه يواصل برنامج التأهيل

أكد طبيب الفريق أن محمود حسن تريزيجيه يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بشكل منتظم، بعد الإصابة التي تعرض لها أعلى الركبة خلال مباراة الزمالك الأخيرة.

وأوضح أن اللاعب يخضع لتدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للعودة التدريجية للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الشحات يبدأ العودة للمشاركة

وفي سياق متصل، أشار الجهاز الطبي إلى أن حسين الشحات بدأ المشاركة التدريجية في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة إنبي الأخيرة.

وكان الجهاز الفني قد فضل استبدال اللاعب بين شوطي المباراة لتجنب تفاقم الإصابة، قبل أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، انتهى بعودته التدريجية للتدريبات.

إمام عاشور جاهز طبيًا

كما أكد الجهاز الطبي أن إمام عاشور أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، بعد تعافيه من كدمة في الركبة، مشيرًا إلى أنه شارك بشكل طبيعي في التدريبات الأخيرة دون أي شكوى.

شوبير يتقدم في برنامجه التأهيلي

وفيما يخص مصطفى شوبير، أوضح طبيب الأهلي أن الحارس يواصل المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة إنبي الماضية، حيث يؤدي تدريبات بدنية وتأهيلية بشكل منتظم.

حمزة علاء يخضع للعلاج الطبيعي

كما اكتفى حمزة علاء بجلسات علاج طبيعي بعد شعوره بآلام في الكتف، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.