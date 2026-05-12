خالد الجندي: لولا مشروعات الرئيس السيسي في الطرق لكنا أكبر جراج في العالم
راتب 25 ألف جنيه .. وظائف خالية والتقديم بشروط سهلة
الكرملين: روسيا أخطرت الولايات المتحدة ودولا أخرى بتجربة صاروخ سارمات العابر للقارات
شبشير تبكي تاجر العسل بعد ما مات بخدعة من ابن أخوه | جريمة مؤسفة في طنطا
باكستان والصين تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز
رابط التقديم لمسابقة 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية
100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين
لأول مرة .. البحرية الأمريكية تعترض ناقلة يونانية تحمل نفطا عراقيا بعد تجاوزها هرمز
الأرصاد تحذر : استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو
طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026
"متحدث الخارجية الفرنسية": لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل تطورات إصابات اللاعبين قبل مواجهة المصري

محمد سمير

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، عن آخر تطورات حالة عدد من لاعبي الفريق المصابين، في إطار الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تريزيجيه يواصل برنامج التأهيل

أكد طبيب الفريق أن محمود حسن تريزيجيه يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بشكل منتظم، بعد الإصابة التي تعرض لها أعلى الركبة خلال مباراة الزمالك الأخيرة.

وأوضح أن اللاعب يخضع لتدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للعودة التدريجية للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الشحات يبدأ العودة للمشاركة

وفي سياق متصل، أشار الجهاز الطبي إلى أن حسين الشحات بدأ المشاركة التدريجية في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة إنبي الأخيرة.

وكان الجهاز الفني قد فضل استبدال اللاعب بين شوطي المباراة لتجنب تفاقم الإصابة، قبل أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، انتهى بعودته التدريجية للتدريبات.

إمام عاشور جاهز طبيًا

كما أكد الجهاز الطبي أن إمام عاشور أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، بعد تعافيه من كدمة في الركبة، مشيرًا إلى أنه شارك بشكل طبيعي في التدريبات الأخيرة دون أي شكوى.

شوبير يتقدم في برنامجه التأهيلي

وفيما يخص مصطفى شوبير، أوضح طبيب الأهلي أن الحارس يواصل المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة إنبي الماضية، حيث يؤدي تدريبات بدنية وتأهيلية بشكل منتظم.

حمزة علاء يخضع للعلاج الطبيعي

كما اكتفى حمزة علاء بجلسات علاج طبيعي بعد شعوره بآلام في الكتف، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

لن يستمر طويلا.. آخر فرصة لتقديم التظلمات في سكن لكل المصريين7

2.3 مليار دولار في الطريق لمصر.. الحكومة تنتهي من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

