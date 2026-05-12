طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً اليوم يعلن فيه عن فتح باب الحجز للمرحلة الأخيرة والنهائية من تذاكر مباريات المنتخب الوطني الأول في دور المجموعات ببطولة كأس العالم، والتي تستضيفها ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح الاتحاد أن هذه المرحلة مخصصة حصرياً لفئة الدرجة الأولى، وذلك لضمان تنظيم عملية الحجز وتلبية الطلب المتزايد من الجماهير المصرية الراغبة في دعم "الفراعنة" من قلب الحدث العالمي.

أكد الاتحاد أن التذاكر المطروحة تشمل اللقاءات الثلاثة التي سيخوضها المنتخب المصري في مرحلة المجموعات، حيث يستهل مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، تليها المباراة الثانية ضد منتخب نيوزيلندا، ويختتم الفراعنة الدور الأول بملاقاة منتخب إيران.

وتعد هذه المواجهات حاسمة في مسيرة المنتخب نحو التأهل للأدوار الإقصائية، مما دفع الاتحاد لتخصيص هذه المرحلة الأخيرة لتلبية احتياجات الجماهير المسافرة.

وحدد البيان الآلية الرسمية للحصول على التذاكر، مشدداً على أن سداد القيمة المالية سيتم مباشرة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. ومن المقرر أن تبدأ عملية التحصيل واستقبال الجماهير اعتباراً من اليوم 12 مايو وتستمر حتى تاريخ 26 مايو الجاري كأخر موعد لتلقي الطلبات.

وفيما يخص معايير التوزيع، أشار الاتحاد إلى أن الأولوية في الحصول على تذاكر الدرجة الأولى ستكون بأسبقية السداد بمقر الاتحاد، ولن يعتد بأي حجوزات لا يتم استكمال قيمتها المالية خلال الفترة المعلنة.

ويأتي هذا الإجراء لضمان الشفافية والعدالة بين كافة المتقدمين، نظراً لمحدودية المقاعد المتاحة في هذه الفئة المتميزة ضمن المرحلة الأخيرة من خطة توزيع التذاكر المخصصة للجانب المصري.