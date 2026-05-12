مودرن سبورت يحقق الفوز أمام فاركو في الدوري

حقق فريق مودرن سبورت الفوز أمام فاركو بهدف نظيف اليوم الثلاثاء في إطار منافسات مجموعة الهبوط من مسابقة الدوري المصري.

أحرز حمدي مارسيلو نجم مودرن سبورت الهدف في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة احتل مودرن سبورت، المركز السادس برصيد 35 نقطة بينما يحتل فريق فاركو المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

وأدار مباراة فاركو و مودرن سبورت طاقم حكام مكون من: محمود ناصف (حكمًا للساحة)، الدوليين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه (مساعدين)، مصطفى عثمان (حكمًا رابعًا)، محمد الشناوي وإبراهيم محجوب (تقنية الفيديو).