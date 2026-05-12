بيراميدز يوجه الشكر لـ أبوريدة ومنظمي كأس مصر للاحتراف في أجواء النهائيات

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن خالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، وإلى الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى، وذلك على التنظيم المميز والاحترافي للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والتي شهدت تتويج بيراميدز باللقب للمرة الثانية في تاريخه على حساب نادي زد.



وأكد نادي بيراميدز في بيانه أن الاتحاد المصري والشركة المتحدة بذلا جهودًا كبيرة من أجل خروج المباراة النهائية بصورة تليق بقيمة الكرة المصرية، سواء من حيث التنظيم أو الأجواء المصاحبة للمباراة، إلى جانب مراسم التتويج التي جاءت بشكل مميز يعكس تطور البطولات المحلية.



كما أشاد النادي بالحضور الرسمي خلال مراسم تسليم الجوائز، وعلى رأسهم أحمد خليفة كبير الياوران نائبًا عن السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أشرف صبحي، مؤكدًا أن المشهد النهائي عكس صورة مشرفة تليق بتاريخ ومكانة الكرة المصرية.

التتويج بكأس مصر للمرة الثانية فى تاريخه

واختتم بيراميدز بيانه بالتأكيد على اعتزازه بالتتويج الجديد، مشيرًا إلى أن الفوز بلقب كأس مصر يمثل خطوة جديدة في مسيرة النادي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات خلال المرحلة المقبلة.