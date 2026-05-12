معتصم سالم: إيفرتون لم يتأقلم مع بيراميدز.. ومباريات القطبين لها طبيعة خاصة

كشف معتصم سالم المدرب العام لفريق بيراميدز ، عن عدم الاهتمام الكبير بمباراة نهائي كأس مصر أمام زد.



وقال سالم في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: عندما يكون المباراة أحد طرفيها الأهلي والزمالك يكون لها اهتمام خاص والحضور الجماهيري والتفاعل يكون أكثر وهذا أمر طبيعي.

وأضاف: منذ بداية الزمن والطبيعي أن يكون التركيز اعلى في مباريات القطبين وتركيز اللاعبين يكون اكثر في مباريات الاهلي والزمالك حتى قبل تواجد السوشيال ميديا

عدم ظهور البرازيلي بشكل جيد

وتابع: عدم التأقلم على الأجواء في مصر وراء عدم تألق ايفرتون دا سيلفا لكنه لاعب مهم للغاية ومتواجد مع الفريق وسيكون له دور اكبر، ولكن هو قادم من بيئة مختلفة وأجواء مختلفة