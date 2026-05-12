مدرب بيراميدز: عانينا من ظلم تحكيمي واضح في المباريات الأخيرة

تحدث معتصم سالم المدرب العام لفريق بيراميدز، عن حصد فريقه لبطولة كأس مصر على حساب زد اف سي.

وقال سالم في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: خروجنا من دوري أبطال أفريقيا سبب صدمة لنا، وكنا نخطط للحصول على كل البطولات هذا الموسم، ولكن الحمدلله على كل شيء حصلنا على كأس مصر.

مدرب بيراميدز: الدوري في الملعب

وأضاف سالم: نضع أعيننا على الدوري المصري، كرة القدم أحداثها متغيرة وضغط المباريات يجعل نزول المستوى أمرا طبيعيا.

وتابع: نعاني من الإصابات منذ بداية الموسم ، عانينا من ظلم تحكيمي واضح في المباريات الأخيرة في الدوري المصري أثر بشكل واضح على تراجع نتائج الفريق في بعض المباريات.