ناقد رياضي يكشف عن أسماء حكام مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز وسموحة

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباراتين الاهلي والمصري البورسعيدي وبيراميدز وسموحة في الدوري المصري.

وأوضح عبد الباسط عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن القائمة المختصرة تضم: أمين عمر، محمود ناجي، ومحمد الغازي، على أن يتم اختيار اثنين منهم لإدارة مباراتي الأهلي والمصري البورسعيدي، وكذلك مباراة بيراميدز وسموحة.

وأشار إلى أن المسئول عن ملف التحكيم، أوسكار، استقر بشكل مبدئي على إسناد المباراتين لاثنين من الحكام الثلاثة المطروحين.

وأضاف أن الحكم محمود وفا لن يكون ضمن الاختيارات خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه سيشارك في إدارة مباريات كأس الأمم تحت 17 عامًا، إلى جانب إيقافه محليًا بسبب بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في دوري المحترفين.