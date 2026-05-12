فليك يعلّق على رفع لامين يامال علم فلسطين في احتفالات برشلونة: لا أفضل هذه التصرفات

أثارت لقطة النجم الشاب لامين يامال وهو يلوّح بعلم فلسطين خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.

وجاءت اللقطة خلال موكب احتفالات الفريق الكتالوني بالتتويج بالليجا، عقب الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير.

فليك: "هذا قراره الشخصي"

وعلّق المدير الفني الألماني هانز فليك على الواقعة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

وقال فليك: "هذه أمور لا تعجبني عادة".

وأضاف: "لقد تحدثت مع لامين وقلت له إن ما فعله قراره الشخصي، فهو أصبح بالغًا ويتحمّل مسئولية اختياراته".

المدرب الألماني يطالب بالتركيز على كرة القدم

وأكد فليك أن تركيزه الأساسي ينصب على كرة القدم وما يقدمه الفريق داخل الملعب، بعيدًا عن أي قضايا أخرى.

وأوضح: "نحن نكرّس أنفسنا للعب كرة القدم، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يتوقعه الناس منا".

وتابع: "عندما ترى الجماهير تبكي من شدة الفرح تدرك لماذا نحن هنا، وهذا بالنسبة لي هو الأهم، الأولوية القصوى".

مشاعر مختلطة بعد التتويج

وفي ختام حديثه، كشف المدرب الألماني عن المشاعر الخاصة التي عاشها خلال احتفالات التتويج، مؤكدًا أن الفرحة امتزجت بالحزن بعد وفاة والده مؤخرًا.

وقال فليك: "أشعر بالفخر لأن الأمر يتعلق باللاعبين، فهم يقدمون موسمًا رائعًا رغم الصعوبات والإصابات الكثيرة التي واجهناها".