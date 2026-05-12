احتفالات برشلونة تتحول إلى مشهد طريف.. هدية غريبة لتشيزني وتفاصيل مثيرة في موكب التتويج

احتفل فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 2-0، مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 35، ليحسم الفريق الكتالوني البطولة قبل نهاية الموسم.

وخرج لاعبو البارسا في موكب احتفالي أمس الاثنين، عبر حافلة مكشوفة جابت شوارع المدينة وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء احتفالية صاخبة.

هدية مثيرة للجدل تشعل الموقف مع تشيزني

وخلال الاحتفالات، شهدت اللقطات موقفًا طريفًا ومثيرًا للجدل، بعدما ألقى أحد المشجعين علبة سجائر باتجاه الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تأكد تشيزني أولًا من أن العلبة غير فارغة قبل أن يضعها في جيبه، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير.

روح الدعابة تسيطر على الحارس البولندي

ولم تتوقف مواقف تشيزني عند هذا الحد، إذ أظهر جانبًا مرحًا خلال الاحتفالات، بعدما ألقى أحد المشجعين قميص المنتخب البولندي نحوه.

وقام الحارس بتمرير القميص إلى زميله روبرت ليفاندوفسكي لتوقيعه، قبل أن يسأل المشجع مازحًا: “أنا أيضًا؟”، لينتهي به الأمر بالتوقيع وسط أجواء ودية لاقت تفاعلًا كبيرًا.

طعام وجو احتفالي بلا توقف

ومع استمرار الموكب، تحولت الاحتفالات إلى ما يشبه “وليمة مفتوحة”، حيث قدم المشجعون الطعام للاعبين دون توقف.

وشارك تشيزني في التجربة بشكل كامل، إذ تناول مع ليفاندوفسكي آيس كريم بثلاث نكهات، قبل أن يواصل رحلته بتناول البيتزا، ثم شطيرة هامبرجر مع اقتراب نهاية الجولة.

تفاصيل شخصية تزيد الجدل حول الحارس

يُذكر أن تشيزني سبق أن صرح في وقت سابق بأن مدرب برشلونة هانز فليك سمح له بالتدخين في حالات محددة، وهو ما يضيف مزيدًا من الجدل حول شخصية الحارس البولندي داخل وخارج الملعب، رغم تألقه اللافت مع الفريق هذا الموسم.

