فليك يرسم طريق المجد الأوروبي.. 3 صفقات نارية تقود ثورة برشلونة الجديدة

بدأ الألماني هانز فليك مبكرًا في رسم ملامح مشروعه الكبير داخل برشلونة واضعًا نصب عينيه هدفًا يبدو واضحًا وصريحًا وهو إعادة العملاق الكتالوني إلى قمة الكرة الأوروبية واستعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات طويلة.

ورغم أن برشلونة نجح خلال الفترة الأخيرة في استعادة جزء من شخصيته المحلية فإن الإدارة الرياضية داخل النادي تدرك جيدًا أن المشروع لن يُقاس فقط بالبطولات المحلية بل بقدرة الفريق على العودة مجددًا إلى دائرة الكبار أوروبيًا ومقارعة القوى العظمى في القارة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ولهذا جاءت مطالب فليك حاسمة وواضحة عقب الاتفاق على تمديد عقده حتى صيف 2028 في رسالة تؤكد أن المدرب الألماني لا يريد مجرد الاستمرار بل يسعى لبناء فريق قادر على الهيمنة القارية لسنوات طويلة.

فليك يريد برشلونة متكاملًا

بحسب التقارير الإسبانية فإن فليك نقل إلى إدارة النادي بقيادة خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو رؤية فنية متكاملة تقوم على إعادة التوازن للفريق خاصة في المباريات الأوروبية الكبرى التي عانى خلالها برشلونة كثيرًا في السنوات الأخيرة.

المدرب الألماني يرى أن الفريق يمتلك مواهب هجومية هائلة بالفعل لكنه يحتاج إلى مزيد من القوة الدفاعية والانضباط التكتيكي مع تطوير جودة التحولات السريعة والضغط العالي وهي العناصر التي صنعت نجاحاته سابقًا مع بايرن ميونخ.

ومن هنا جاءت قائمة الصفقات المطلوبة والتي لم تقتصر على أسماء جماهيرية فقط بل تعكس احتياجات فنية دقيقة تتناسب مع فلسفة المدرب الألماني.

باستوني.. حجر الأساس في الدفاع

الاسم الأول على طاولة برشلونة كان الإيطالي أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان والذي يعتبره فليك القطعة الناقصة في الخط الخلفي للفريق الكتالوني.

فليك يريد مدافعًا قادرًا على بناء اللعب من الخلف بنفس الجودة الدفاعية وهو ما يجده في باستوني الذي يُعد أحد أفضل المدافعين في أوروبا من ناحية التمرير والهدوء تحت الضغط.

كما أن اللاعب الإيطالي يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى وهو ما يفتقده برشلونة نسبيًا في الخط الخلفي خاصة بعد الاعتماد المتزايد على العناصر الشابة.

ورغم وجود بعض التحفظات داخل الإدارة بشأن القيمة المالية الضخمة المتوقعة للصفقة إضافة إلى التخوف من مدى انسجام اللاعب سريعًا مع أسلوب اللعب الإسباني فإن فليك يصر على أن التعاقد مع باستوني سيمثل نقطة تحول دفاعية مهمة.

المدرب الألماني يخطط لبناء شراكة طويلة الأمد بين باستوني والمدافع الشاب باو كوبارسي الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أهم المواهب الدفاعية الصاعدة في أوروبا حاليًا.

الظهير الهجومي

في مركز الظهير تبدو مطالب فليك أكثر تعقيدًا إذ يسعى المدرب الألماني للتعاقد مع لاعب يمتلك مواصفات هجومية واضحة ويستطيع منح الفريق حلولًا إضافية على الأطراف.

برشلونة يدرس أكثر من اسم أبرزهم الروماني أندري راتيو والكولومبي دانييل مونيوث إضافة إلى الإسباني الشاب إيفان فريسنيدا.

فليك يريد ظهيرًا يستطيع اللعب في المساحات الواسعة والمشاركة المستمرة في التحولات الهجومية مع الحفاظ على الانضباط الدفاعي وهي نقطة عانى منها برشلونة بشكل واضح في المواسم الماضية.

كما أن مستقبل الفرنسي جول كوندي لا يزال غير محسوم بالكامل في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد معه ما يدفع الإدارة للتحرك مبكرًا لتأمين البدائل المناسبة.

وفي المقابل يبدو أن فليك حسم موقفه من البرتغالي جواو كانسيلو حيث يفضّل الاعتماد عليه بصورة دائمة في الجبهة اليسرى إلى جانب أليخاندرو بالدي لقناعته بأن اللاعب يقدّم أفضل نسخه هجوميًا في هذا المركز.

جوليان ألفاريز.. الحلم الأكبر

لكن الصفقة الأكثر إثارة داخل مشروع فليك تبقى بلا شك الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد والذي يراه المدرب الألماني الخيار المثالي لقيادة هجوم برشلونة مستقبلًا.

النادي الكتالوني يدرك أن مرحلة روبرت ليفاندوفسكي تقترب تدريجيًا من نهايتها وأن الفريق يحتاج إلى مهاجم أكثر حركة ومرونة يستطيع الضغط المستمر والتحرك بين الخطوط والمساهمة في صناعة اللعب وليس فقط إنهاء الهجمات.

كل هذه الصفات يراها فليك متوفرة في جوليان ألفاريز الذي يعتبره قطعة هجومية متكاملة تناسب تمامًا أسلوب اللعب الألماني القائم على السرعة والضغط والتحولات.

لكن المشكلة الكبرى تبقى في الجانب المالي إذ إن الصفقة تبدو معقدة للغاية بسبب القيمة السوقية المرتفعة للاعب إضافة إلى اهتمام أندية أوروبية كبرى بضمه.

وهنا يظهر التحدي الحقيقي أمام إدارة لابورتا التي تحاول إيجاد حلول مالية تتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف دون التضحية بالمشروع الرياضي.

برشلونة بين الحلم والأزمة الاقتصادية

ورغم الطموحات الكبيرة فإن برشلونة لا يزال يواجه واقعًا اقتصاديًا معقدًا يفرض قيودًا صارمة على تحركاته في سوق الانتقالات.

الإدارة تعلم أن التعاقد مع أسماء بحجم باستوني أو ألفاريز يتطلب مرونة مالية كبيرة وربما أيضًا التضحية ببعض اللاعبين الحاليين لتوفير مساحة في الرواتب وإعادة التوازن للحسابات.

لكن في المقابل هناك قناعة داخل النادي بأن استمرار المشروع دون صفقات نوعية قد يُبقي برشلونة بعيدًا عن المنافسة الأوروبية الحقيقية خاصة في ظل التطور الهائل الذي تشهده الأندية الكبرى الأخرى.

ولهذا تبدو الأشهر المقبلة حاسمة للغاية داخل مكاتب “كامب نو” ليس فقط لتحديد أسماء القادمين بل لرسم مستقبل النادي بالكامل خلال السنوات المقبلة.

فليك يريد فريقًا أوروبيًا

ما يميز مشروع هانز فليك أنه لا يبحث عن بناء فريق ممتع جماهيريًا فقط بل فريق قادر على الصمود تكتيكيًا وبدنيًا في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية.

المدرب الألماني يدرك أن برشلونة عانى كثيرًا في السنوات الأخيرة بسبب غياب التوازن وضعف الشخصية في المباريات الكبرى والانهيارات المتكررة خارج ملعبه أوروبيًا.

لذلك فإن اختياراته الحالية تبدو مرتبطة ببناء فريق أكثر قوة وصلابة دون التخلي عن هوية برشلونة الهجومية التقليدية.