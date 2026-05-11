برشلونة الأول.. جولات الحسم تشعل لقب دوريات العالم| الزمالك وآرسنال الأبرز

تعيش جماهير الساحرة المستديرة في العالم حالة من الإثارة مع اقتراب نهاية الدوريات الكبرى حيث اشتدت المنافسة على الألقاب ويسعى الفرق المتنافسة لحسم لقب الدوري المشاركين فيه.

ويقترب العديد من الفرق في حسم لقب الدوري لصالحهم بعدما حصد برشلونة لقب الدوري لصالحه على حساب ريال مدريد هذا الموسم.

فيما تسعي فرق باريس سان جيرمان لحسم لقب الدوري الفرنسي كما يتأهب فريق آرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكذلك الدوري المصري يقترب من الأمتار الأخيرة لحسم اللقب.

برشلونة يحسم الدوري

وكان قد حسم فريق برشلونة لقب الدوري لصالحه على حساب غريمة التقليدي ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة ال35 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز الليجا حيث حقق فوزا تقدم به على غريمة بفارق 14 نقطة.

منافسة قوية الدوري المصري

واشتدت المنافسة على لقب الدوري المصري في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة وسعيهم في حجز مقعد في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

ويتربع الزمالك على قمة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويحتاج إلي نقطة واحدة فى مباراته أمام سيراميكا كليوباترا ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة ما جعل بطولة الدوري في أقصى مراحل اشتدادها.

لقب الدوري يقترب من آرسنال

يتربع آرسنال على قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط ومانشستر يونايتد بفارق 14 نقطة.

ويقترب آرسنال من حصد لقب الدوري هذا الموسم بعد اشتداد المنافسة في الدوري الإنجليزي وتفوقه على منافسيه ليؤكد أحقيته في التتويج باللقب هذا الموسم.

باريس يبحث عن اللقب

يقترب باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد منتفسة شرسة ومثيرة حيث حيث أظهر أحقيته بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 73 نقطة متفوقا على منافسة لانس ب6 نقاط بعدما جمع 67 نقطة ويأتي ليل في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

هذا ما جعل باريس هو الأقرب من حسم لقب الدوري هذا الموسم في موسم إستثنائي لـ باريس.