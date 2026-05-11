شبانة: اتحاد العاصمة فريق ضعيف فنيا.. ولا قلق على الزمالك في الإياب

أكد الإعلامي محمد شبانة أن خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة لا تعكس الفارق الفني الكبير بين الفريقين، مشددًا على أن الأبيض يتفوق فنيًا وفرديًا وجماعيًا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "اللي طالع يعيط بعد خسارة الزمالك من اتحاد العاصمة، طيب هي دي فرقة؟ اتحاد العاصمة لا دفاع ولا هجوم ولا خط وسط، وبيحتل المركز الـ13 في الدوري الجزائري، ومش عارف إزاي الزمالك خسر منه".

وأضاف: "اتحاد العاصمة في الجزائر زي المقاولون العرب في مصر، وبدل ما نلوم الزمالك لأنه خسر من فريق أقل منه بـ20 مرة، الناس طالعة تعيط".

وتابع: "لازم اللوم يكون على حسام عبد المجيد بسبب الخطأ اللي تسبب في ركلة الجزاء، والتحكيم المحلي أصلًا مش معود لاعبينا إن كرة زي دي تتحسب".

وواصل شبانة تصريحاته قائلًا: "بأمانة، لا توجد مقارنة فنية بين الزمالك واتحاد العاصمة، والزمالك يقدر يكسبه بفارق هدفين، واتحاد العاصمة لا يملك لاعبين مثل شيكو بانزا أو بيزير، بينما عدي الدباغ قدم مباراة جيدة وكان يتحرك بشكل مميز، لكن الفريق الجزائري ضعيف فنيًا، والزمالك أفضل فرديًا وجماعيًا".

وأكمل: "لو هلوم، هلوم لاعيبة الزمالك، وأنا مش قلقان من الفوز في القاهرة على اتحاد العاصمة والتتويج بالكونفدرالية، لكن ليه تقلق جمهورك وتخليه متوتر وتخسر بسبب خطأ ساذج؟".

وأتم: "ركلة الجزاء لصالح اتحاد العاصمة صحيحة، وتخيل إنها كانت الفرصة الخطيرة الوحيدة لهم طوال المباراة، بينما الزمالك كان الطرف الأكثر خطورة".