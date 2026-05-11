جون إدوارد يدعم لاعبي الزمالك بعد خسارة اتحاد العاصمة ويشيد بمحمد شحاتة

قال الإعلامي جمال الغندور إن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك حرص على النزول إلى غرفة ملابس الفريق عقب مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، من أجل دعم اللاعبين بعد الخسارة بهدف دون رد.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحرو :"ووجه جون إدوارد رسالة خاصة إلى محمد شحاتة، مشيدًا بموقفه ومشاركته في اللقاء رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بعد وفاة والده، مؤكدًا تقديره الكبير لالتزام اللاعب وروحه القتالية داخل الملعب".

وتابع :"كما طالب المدير الرياضي لاعبي الزمالك بعدم الاستسلام، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على العودة خلال لقاء الإياب، وقال لهم إن المجهود الذي يبذله الفريق يستحق أن يُتوج بالنجاح وحصد لقب الكونفدرالية".