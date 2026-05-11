كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من اتحاد العاصمة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس ما دار بين معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مع لاعبي الفريق، عقب الخسارة أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بهدف دون رد.



وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "تحدث معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع لاعبيه بعد الخسارة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أن الفريق لم يخسر اللقب، لكنه خسر الشوط الأول فقط في الجزائر، بينما ينتظر الشوط الثاني في القاهرة يوم السبت المقبل".



وأضاف: "طالب معتمد جمال لاعبي الزمالك بنسيان نتيجة مباراة الذهاب وعدم التفكير فيما حدث".



وأشار إلى أن: "الفريق الأبيض كان أفضل من الفريق الجزائري رغم الخسارة، مشددًا على قدرة الزمالك على التتويج باللقب بالفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب بالقاهرة".



وأتم: "أكد معتمد جمال للاعبي الزمالك أن هذا الأسبوع سيكون مخصصًا بالكامل للتركيز على بطولة الكونفدرالية، من أجل حسم اللقب على استاد القاهرة الدولي".