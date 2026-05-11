لاعب الأهلي السابق: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة

قال خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، إن الزمالك قدم مباراة قوية أمام اتحاد العاصمة وكان الطرف الأفضل من الناحية الدفاعية والهجومية، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له.

وأضاف جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "الزمالك عمل مباراة جيدة وكان الأفضل دفاعيًا وهجوميًا، وأهدر فرص كثيرة كان لازم يستغلها".

وأردف: "مشكلة الزمالك إن اللاعبين بيقدموا مجهود كبير، لكن الأخطاء الفردية بتكون كارثية، والخوف مش من المنافس قد ما هو من أخطاء اللاعبين أنفسهم".

وتابع: "كرة حسام عبد المجيد مع مهاجم اتحاد العاصمة مش ركلة جزاء، والحكم ظلم الزمالك في اللقطة دي".

وأشار إلى أن فرص الزمالك في مباراة الإياب ما زالت كبيرة، لكنه شدد على ضرورة تقليل الأخطاء الفردية، قائلًا: "اللي يغلط من اللاعبين لازم يقعد، وده محتاج جرأة وشخصية من المدرب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام عبد المجيد الأفضل لا يشارك في مباراة الإياب، ده خوف عليه وعلى الفريق".