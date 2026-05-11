وليد عبد اللطيف: الأخطاء الفردية وراء خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة شهدت أخطاء فردية مؤثرة كانت سببًا مباشرًا في نتيجة اللقاء.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "كرة حسام عبد المجيد ممكن تتحسب ضربة جزاء وممكن لأ، والتدخل كان غريب، لكن الزمالك كان ممكن يكسب المباراة 2-0".

وأضاف: "التفاصيل الصغيرة هي اللي منعت الزمالك من التسجيل، وفي نفس الوقت تسببت في استقبال هدف في نهاية المباراة".

وتابع: "الأخطاء الفردية هي السبب الأساسي في خسارة الزمالك، سواء في لقطة حسام عبد المجيد أو في إهدار الفرص، وعدم استغلال بعض الهجمات بشكل جيد، ومن بينها فرص شيكو بانزا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "رغم الأخطاء، حسام عبد المجيد لا يجب أن يجلس على الدكة، لأنه لا يوجد بديل له، وقد يكون سببًا في فوز الزمالك في المباريات القادمة".