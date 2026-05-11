الجباس: سعداء بالتتويج بكأس مصر.. والمنافسة الشرسة مع الأهلي والزمالك طبيعيةً

أعرب دودو الجباس، لاعب بيراميدز، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن المنافسة القوية مع الأهلي والزمالك أمر طبيعي في كرة القدم.



وقال دودو الجباس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "التتويج بكأس مصر جاء في توقيت مناسب لنادي بيراميدز، خاصة بعد عدم التوفيق في دوري أبطال أفريقيا".



وأضاف: "البطولة غالية علينا جميعًا، ومبروك لكل الفريق".



وتابع: "لا يمكن أن تحصد كل البطولات في كرة القدم، ونحن نقاتل على لقب الدوري حتى آخر مباراة، في ظل المنافسة القوية مع الأهلي والزمالك".



وأردف: "نحمد الله على وصول الفريق إلى هذه المكانة، سواء في المنافسة على الدوري أو على المستوى القاري".



وأتم: "من الطبيعي أن تكون المنافسة مع الأهلي والزمالك شرسة، فهذه طبيعة كرة القدم، لم ننجح في الفوز على الزمالك، بينما حالفنا التوفيق أمام الأهلي، والفريقان من أكبر الأندية في أفريقيا، والمنافسة معهما أمر طبيعي".