قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمد بن جاسم يكشف كواليس حرب إيران: إسرائيل مهدت منذ عقود لضرب طهران
شاب يعتدي على فتاة بالضرب داخل كوافير حريمي.. فيديو
أمور جائزة للمحرم في الحج والعمرة.. أبرزها ارتداء النظارة
الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيرة.. وسط توتر متصاعد مع أمريكا
أسعار النفط تقفز 3% بعد رفض ترامب الرد الإيراني لإنهاء الحرب
ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة
تأخر تجديد العقد.. أسباب غلق حسين الشحات هاتفه
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يشارك في الكونفدرالية.. وأضا يهنئ النائب أبو العينين
كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد
وحش الـ SUV.. كل ما تريد معرفته عن تويوتا لاندكروزر 2026
إعلام إيراني: المقترح الأمريكي يرقى إلى مستوى رضوخ طهران لمطالب ترامب
سيراميكا كليوباترا: سنشارك في الكونفدرالية وفقا للائحة وترتيب الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجباس: سعداء بالتتويج بكأس مصر.. والمنافسة الشرسة مع الأهلي والزمالك طبيعيةً

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أعرب دودو الجباس، لاعب بيراميدز، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن المنافسة القوية مع الأهلي والزمالك أمر طبيعي في كرة القدم.


وقال دودو الجباس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "التتويج بكأس مصر جاء في توقيت مناسب لنادي بيراميدز، خاصة بعد عدم التوفيق في دوري أبطال أفريقيا".


وأضاف: "البطولة غالية علينا جميعًا، ومبروك لكل الفريق".


وتابع: "لا يمكن أن تحصد كل البطولات في كرة القدم، ونحن نقاتل على لقب الدوري حتى آخر مباراة، في ظل المنافسة القوية مع الأهلي والزمالك".


وأردف: "نحمد الله على وصول الفريق إلى هذه المكانة، سواء في المنافسة على الدوري أو على المستوى القاري".


وأتم: "من الطبيعي أن تكون المنافسة مع الأهلي والزمالك شرسة، فهذه طبيعة كرة القدم، لم ننجح في الفوز على الزمالك، بينما حالفنا التوفيق أمام الأهلي، والفريقان من أكبر الأندية في أفريقيا، والمنافسة معهما أمر طبيعي".

بيراميدز كأس مصر أخبار الرياضة زد اف سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

ترشيحاتنا

مصادرة سماعات

ضبط ومصادرة 20 قطعة في حملات التصدي لأجهزة الصوت ومسببات التلوث السمعي بمركزي المنصورة وشربين

رفع اشغالات

محافظ الجيزة يجري جولة مفاجئة بحدائق الأهرام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات موسعة تُسفر عن تحرير 46 محضرًا

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد