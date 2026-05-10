رياضة

شاهد بث مباشر لمباراة بيراميدز و زد في نهائي كأس مصر

ياسمين تيسير

 مع دقات الثامنة مساء اليوم تنطلق مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي بيراميدز وزد علي استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن نهائي النسخة الـ94 من بطولة كأس مصر.

يدخل بيراميدز المباراة النهائية بعدما قدم واحدة من أقوى النسخ الدفاعية في تاريخ مشاركاته بكأس مصر إذ نجح الفريق في الوصول إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه دون أن تهتز شباكه بأي هدف طوال مشواره في البطولة.

طريق بيراميدز إلى النهائي

بدأ بيراميدز رحلته في البطولة بتجاوز مسار قبل أن يواصل تفوقه أمام الجونة ثم تخطى بتروجت في مواجهة قوية وصولًا إلى الإطاحة بـإنبي في نصف النهائي.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 

وخلال هذه الرحلة سجل لاعبو بيراميدز 11 هدفًا كاملة ليظهر الفريق كأقوى خط هجوم في النسخة الحالية من البطولة.

وتوزعت أهداف الفريق على 6 لاعبين حيث تألق الثنائي مصطفى “زيكو” ومحمود زلاكة بتسجيل 3 أهداف لكل منهما بينما أضاف ناصر ماهر هدفين وسجل كل من عبد الرحمن مجدي ومروان حمدي ومصطفى فتحي هدفًا واحدًا.

لكن الرقم الأبرز يبقى حفاظ بيراميدز على نظافة شباكه طوال البطولة ليقترب الفريق من إنهاء نسخة استثنائية دفاعيًا حال تتويجه باللقب دون استقبال أي هدف.

مشوار زد إلى المباراة النهائية

استهل زد مشواره بالفوز على ألو إيجيبت قبل أن يحقق واحدة من مفاجآت البطولة بإقصاء المصري ثم تجاوز حرس الحدود قبل أن يحسم بطاقة التأهل النهائية أمام طلائع الجيش.

ورغم أن الفريق سجل 5 أهداف فقط خلال مشواره فإنه اعتمد بشكل واضح على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

وسجل أهداف زد 4 لاعبين يتقدمهم الموريتاني ماتا ماجاسا بهدفين بينما أحرز كل من محمود صابر ورأفت خليل وأحمد عادل ميسي هدفًا واحدًا.

واستقبلت شباك الفريق هدفين فقط طوال البطولة أحدهما جاء بالخطأ عبر المدافع عبد الله بكري خلال مواجهة طلائع الجيش في نصف النهائي.

حرشة مغربي
عدس بجبه
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
ازالة تعدي
