ماذا يحدث حال تعادل بيراميدز وزد فى نهائى كأس مصر الليلة؟ لائحة اتحاد الكرة ترد

يشهد استاد القاهرة الدولي في الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، نهائي النسخة رقم 94 من بطولة كأس مصر، حيث يلتقي فريقا بيراميدز وزد إف سي، في مواجهة يديرها الحكم الدولي محمد معروف، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم هوية بطل النسخة الحالية.

لوائح الحسم: شوطان إضافيان أو ركلات الترجيح

تنطلق المباراة في أجواء تنافسية قوية، على أن تنص اللائحة على اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وإذا استمر التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

مشوار بيراميدز نحو النهائي

ويدخل بيراميدز اللقاء بعد أداء قوي في نصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق فوز كبير على إنبي برباعية نظيفة، ليحجز مقعده في النهائي بطموحات كبيرة نحو التتويج باللقب الثاني في تاريخه.

طموح تاريخي لفريق زد إف سي

في المقابل، تأهل فريق زد إف سي إلى النهائي بعد تخطي طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ويأمل الفريق في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بالبطولة للمرة الأولى.

ذكريات المواجهات والطموحات المتجددة

وتحمل المواجهة طابعًا ثأريًا نسبيًا، بعدما التقى الفريقان في نهائي نسخة 2023-2024، ونجح بيراميدز حينها في التتويج بأول لقب في تاريخه. ويطمح “السماوي” لتأكيد تفوقه، بينما يسعى زد لكتابة التاريخ.

سجل النهائيات.. أندية تبحث عن أول لقب

يُذكر أن نادي السكة الحديد تأهل إلى نهائي كأس مصر 7 مرات دون أن يحقق اللقب، بينما خاض المحلة النهائي 6 مرات دون تتويج، في إشارة إلى صعوبة حسم البطولة وخصوصيتها عبر التاريخ.