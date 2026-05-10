اتحاد الكرة يخصص مليوني جنيه لبطل كأس مصر الليلة بين بيراميدز وزد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد أكبر حزمة جوائز مالية في تاريخ مسابقاته للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار دعم كرة القدم المصرية بمختلف فئاتها ومراحلها السنية.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي تجمع مساء اليوم بين بيراميدز وزد إف سي على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الفريق المتوج بلقب كأس مصر سيحصل على مكافأة مالية قدرها مليونا جنيه، بينما ينال الفريق الوصيف مليون جنيه.

الجوائز المالية المعتمدة

بطل كأس مصر للرجال: 2 مليون جنيه.

وصيف كأس مصر للرجال: مليون جنيه.

الأندية الصاعدة من القسم الثاني (أ): مليون جنيه لكل نادٍ.

الأندية الصاعدة من القسم الثاني (ب): 500 ألف جنيه لكل نادٍ.

بطل دوري الكرة النسائية: 500 ألف جنيه.

بطل كأس مصر للكرة النسائية: 400 ألف جنيه.

وصيف كأس مصر للكرة النسائية: 200 ألف جنيه.

الأندية الصاعدة إلى القسم الأول للكرة النسائية: 200 ألف جنيه لكل نادٍ.

دعم مسابقات الناشئين والمراحل السنية

كما اعتمد الاتحاد جوائز مالية خاصة بمسابقات المراحل السنية وأبطال الجمهورية، شملت مختلف الأقسام والفئات العمرية، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الناشئين وتحفيز الأندية على تطوير المواهب.

وتضمنت الجوائز مكافآت لأبطال الجمهورية في مسابقات مواليد 2005 و2007 و2009 و2011، إضافة إلى بطولات القطاعات لمواليد 2007 حتى 2012، بإجمالي جوائز مالية كبيرة موزعة على مختلف الأقسام والمراحل العمرية.