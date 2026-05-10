مفاجأة بشأن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على عدم تحديد هوية الحكم الذي سيدير مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية، أن اليوم آخر فرصة لدفع قيمة استقدام حكام أجانب وفي حال عدم دفعه للمبلغ المالي المحدد لن يتم التحرك نحو التحكيم الأجنبي وسيكو الحكم مصري للمباراة.

وأوضح أن هناك عدة سيناريوهات لعدم وجود حكم أجنبي وأيضا في حال استدعائه والقلق من الخسارة سواء بتحكيم مصر أو أجنبي وستفتح الباب أمام تساؤولات عكسية.

وواصل: “نسبق الأحداث عن قصة التحكيم في مباراة الزمالك وسيراميكا وسيناريوهات بيضاء وحمراء حال تحقق الدوري أو ضاع”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “إدارات الاندية تحاول دائما إيجاد مبرر للخسارة إلا وجود إخطاء من جانبهم وهو ما يفتح الطريق دائما للوم الحكام وغيرهم من المنظومة”.