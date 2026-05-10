رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سبب خسارة الزمالك مباراة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية.. مفاجأة من الكواليس

البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي عبد الحميد فراج أن نادي الزمالك قدم أداءً جيدًا أمام اتحاد العاصمة الجزائري، رغم الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، مشيرًا إلى أن الفريق كان قادرًا على الخروج بنتيجة أفضل لولا ركلة الجزاء التي تم احتسابها على حسام عبد المجيد.

وأوضح فراج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وسارة سامي ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الزمالك كان الأكثر سيطرة على مجريات اللقاء، خاصة في الشوط الأول، حيث نجح في إغلاق المساحات وتنفيذ خطة دفاعية منظمة، قبل أن يبدأ في تشكيل خطورة هجومية مع التغييرات في الشوط الثاني.

وقال إن إهدار الفرص كان عاملًا مؤثرًا في النتيجة، رغم الأداء الجيد لعدد من اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق الجزائري ليس بالقوة الكبيرة، لكنه يمتلك عناصر هجومية قادرة على استغلال التحولات السريعة.

وأضاف أن نتيجة مباراة الذهاب مقلقة لكنها ليست حاسمة، موضحًا أن الزمالك يمتلك الأفضلية الفنية والخبرة، إلا أن هدفًا واحدًا في مرماه في لقاء العودة قد يضاعف الضغوط.

وشدد فراج على أن مباراة العودة في القاهرة ستكون حاسمة، معتبرًا أن جمهور الزمالك سيكون العنصر الأهم في دعم الفريق لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة، خاصة مع إقامة اللقاء على ستاد القاهرة.

وأكد أن الزمالك لا يزال ينافس على بطولتين، وأن خسارة الكونفدرالية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الفريق القاري وقدرته على دعم صفوفه في الفترة المقبلة.

