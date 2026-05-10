مباراتان ببطولتين.. ناقد رياضي يحذر الزمالك من قوة اتحاد العاصمة بالقاهرة

أكد الناقد الرياضي عبد الحميد فراج أن لاعب نادي الزمالك محمد شحاتة شارك مع الفريق رغم وفاة والده، موضحًا أن إدارة الزمالك سمحت له بالعودة إلى مصر، لكن اللاعب وأسرته دعموه من أجل المشاركة في المباراة، مشيرًا إلى أنه كان من أفضل لاعبي اللقاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أن لاعبي الزمالك منحوا محمد شحاتة شارة قيادة الفريق، معتبرًا أن ذلك من الأمور الإيجابية والمشجعة، رغم وجود لاعبين كبار مثل محمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

وأشار إلى أن الزمالك قدم مباراة جيدة، مؤكدًا أن الفريق حتى الدقيقة 70 كان يسير بشكل مميز، وخلق أكثر من فرصة محققة، لكنه أهدر العديد من الأهداف.

وأوضح أن لمسة اليد على حسام عبد المجيد تسببت في إلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء، معتبرًا أن نتيجة المباراة الأولى مقلقة، وأن لاعبي الزمالك سيكونون مطالبين بتسجيل هدفين دون استقبال أهداف في لقاء العودة.

ولفت إلى أن المباراة المقبلة ستكون يوم السبت أمام اتحاد العاصمة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر قرار الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة من أجل تقديم دعم قوي للاعبين.

وأكد أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة أن فريق اتحاد العاصمة يمتلك عددًا من النجوم والعناصر القوية في الخط الهجومي.

وأنهى حديثه، وقال إن فريق نادي الزمالك لديه مباراتين كلا منهم ببطولة، وأن المباراة المقبلة يوم السبت ستكون مباراة بقاء، لآنه في حالة عدم فوز الزمالك بـ الكونفدرالية الإفريقية، سيعاني من مشكلات كثيرة في القيد، والمشاركات الأفريقية.