ثقة ورسائل دعم .. ماذا قال نجوم الكرة بعد خسارة الزمالك من اتحاد العاصمة؟

خيم الحزن على جماهير نادي الزمالك عقب خسارة الفريق أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر إلا أن حالة من التفاؤل سيطرت على تصريحات نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين الذين أكدوا أن الفريق الأبيض ما زال قادرًا على قلب الطاولة في لقاء العودة بالقاهرة وحصد اللقب القاري.

وعقب صافرة النهاية انهالت رسائل الدعم والإشادة من نجوم الزمالك السابقين والإعلاميين الذين أجمعوا على أن الفريق قدم مباراة كبيرة من الناحية الفنية والتكتيكية وأن النتيجة لا تعكس ما جرى داخل الملعب خاصة مع الجدل التحكيمي الذي صاحب اللقاء وأبرزها ركلة الجزاء التي جاء منها هدف المباراة الوحيد.

أحمد عبد الحليم: الزمالك قادر على العودة

أكد أحمد عبد الحليم أن الزمالك لا يزال يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق الفوز في مباراة الإياب مشيرًا إلى أن سيناريو مباراة الذهاب لم يكن متوقعًا في ظل الأداء الذي ظهر به الفريق.

وأوضح عبد الحليم أن لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قدموا ما عليهم داخل أرضية الملعب موجّهًا التحية للجميع على الروح والأداء خاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الفريق قبل النهائي.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى وجود العديد من النقاط الإيجابية التي يمكن البناء عليها في مباراة العودة أبرزها تألق اللاعب خوان بيزيرا بالإضافة إلى الحالة الدفاعية المميزة التي ظهر عليها الفريق طوال فترات اللقاء.

كما شدد على ضرورة حصول الزمالك على موافقة بحضور جماهيري كامل في لقاء العودة مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء قادرة على صناعة الفارق ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في استاد القاهرة.

هيثم فاروق يهاجم التحكيم

من جانبه علق هيثم فاروق على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة مؤكدًا أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح اتحاد العاصمة تظل من أكثر اللقطات المثيرة للنقاش.

وأوضح فاروق أن هناك احتكاكًا بالفعل بين حسام عبد المجيد ومهاجم الفريق الجزائري لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن لاعب اتحاد العاصمة لمس الكرة بيده قبل سقوطه وهو ما جعل القرار التحكيمي محل شك كبير.

وأضاف أن تقنية الفيديو لم تتدخل إلا بعد دخول الكرة إلى الشباك مؤكدًا أنه لو لم تتحول اللعبة إلى هدف لما عاد الحكم لمراجعتها من الأساس وهو ما أثار علامات استفهام عديدة حول إدارة اللقاء.

وانتقد فاروق مستوى التحكيم في البطولات الأفريقية معتبرًا أن الحكام غالبًا ما يمنحون أصحاب الأرض أفضلية واضحة في القرارات المؤثرة وحتى الأخطاء البسيطة داخل الملعب.

ورغم ذلك أشاد نجم الزمالك السابق بالأداء القوي الذي قدمه الفريق مؤكدًا أن الزمالك نجح في تهديد دفاعات اتحاد العاصمة في أكثر من مناسبة كما أثنى على مستوى حسام عبد المجيد رغم تسببه في ركلة الجزاء بالإضافة إلى الأداء المميز لمحمود حمدي الونش.

واعتبر فاروق أن الخسارة الحقيقية للزمالك لا تتمثل في الهزيمة بهدف وإنما في طرد اللاعب بنتايج وغيابه عن مباراة العودة مؤكدًا أن ذلك يمثل ضربة قوية للفريق قبل مواجهة الحسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لا يزال قادرًا على العودة في القاهرة بشرط استغلال الفرص بشكل أفضل وترجمتها إلى أهداف مبكرة.

أحمد عبد الرؤوف: التحول كان صادمًا

أما أحمد عبد الرؤوف فأعرب عن حزنه الشديد عقب الهزيمة مؤكدًا أن التحولات المفاجئة في المباريات النهائية يكون لها تأثير نفسي وفني كبير على اللاعبين.

وأشار عبد الرؤوف إلى أن أصعب لحظة في اللقاء كانت تحول هجمة لصالح الزمالك إلى ركلة جزاء سجل منها اتحاد العاصمة هدف الفوز موضحًا أن مثل هذه القرارات تغيّر شكل المباراة بالكامل خاصة في المواجهات القارية الكبرى.

وأضاف أن الزمالك كان يسير بشكل جيد للغاية طوال اللقاء وكان قريبًا من العودة بنتيجة إيجابية لولا ما حدث في الدقائق الأخيرة.

كما عبر عن غضبه من طرد اللاعب بنتايج مؤكدًا أن الفريق يعاني بالفعل من نقص عددي في بعض المراكز وبالتالي فإن غياب أي عنصر يمثل أزمة حقيقية للجهاز الفني قبل مواجهة العودة.

وأشاد عبد الرؤوف بجماهير الزمالك مؤكدًا أنها أصبحت السند الحقيقي للفريق خلال المرحلة الحالية متوقعًا أن يكون للحضور الجماهيري دور حاسم في استاد القاهرة.

واختتم تصريحاته بتأكيده أن اتحاد العاصمة لم يقدم خطورة هجومية كبيرة واعتمد بشكل أساسي على الكرات العرضية والمساحات متوقعًا أن يلعب الفريق الجزائري بتحفظ دفاعي كبير في لقاء العودة.

باسم مرسي: اتحاد العاصمة فريق عادي

بدوره أكد باسم مرسي أن الزمالك يمتلك القدرة الكاملة على تعويض خسارة الذهاب بشرط الإعداد الجيد نفسيًا وتكتيكيًا لمباراة العودة.

وقال مرسي إن الجميع يجب أن يدعم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في هذه المرحلة المهمة مؤكدًا أن الفريق الجزائري ليس بالقوة التي تمنع الزمالك من العودة.

وأضاف أن اتحاد العاصمة فريق عادي والزمالك قادر على الفوز بهدفين أو أكثر في القاهرة خاصة إذا نجح في تسجيل هدف مبكر خلال أول ربع ساعة من اللقاء وهو ما قد يمنح اللاعبين ثقة كبيرة ويفتح المباراة هجوميًا.

أضا: الزمالك لم يخرج من المنافسة

وأكد الإعلامي محمد طارق أضا أن الزمالك كان قريبًا للغاية من تحقيق الفوز في الجزائر مشيرًا إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة رغم الخسارة بهدف دون رد.

وأضاف أن الزمالك لا يزال قادرًا على حصد اللقب في لقاء العودة مؤكدًا أن الجماهير يجب أن تدعم اللاعبين بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد أضا بالموقف الإنساني والبطولي للاعب محمد شحاتة الذي شارك في المباراة رغم وفاة والدته مؤكدًا أن ما فعله يعكس حجم الانتماء والمسؤولية لدى لاعبي الزمالك.

الكومي: أزمة التجديد أثرت على حسام عبد المجيد

في السياق نفسه أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن الزمالك قدم أداءً جيدًا وروحًا قتالية مميزة خلال اللقاء رغم النتيجة السلبية.

وأشار الكومي إلى أن ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد ربما تسبب في تشتيت تركيز اللاعب خلال المباراة موضحًا أن مثل هذه الملفات تؤثر نفسيًا على اللاعبين في المباريات الكبرى إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع.

وأكد أن الزمالك يمتلك الإمكانيات الفنية والبدنية التي تؤهله لتعويض نتيجة الذهاب والفوز باللقب الأفريقي أمام جماهيره في القاهرة.

عبد الجليل: الزمالك قدم مباراة عظيمة

أما محمد عبد الجليل فقد أشاد بشدة بما قدمه الزمالك خلال المباراة مؤكدًا أن الفريق خاض “مباراة عظيمة” رغم الظروف الصعبة وضغط المباريات ونقص القائمة.

وأوضح عبد الجليل أن الفريق لعب مباراة قوية قبل النهائي بأيام قليلة ثم سافر مباشرة إلى الجزائر وخاض مرانًا استشفائيًا فقط قبل اللقاء معتبرًا أن هذه الظروف لم تكن طبيعية على الإطلاق.

كما أشاد بالأداء التكتيكي لمعتمد جمال مؤكدًا أن مدرب الزمالك تفوق فنيًا على مدرب اتحاد العاصمة وأن الفريق الجزائري لم يشكل خطورة حقيقية طوال اللقاء.

وأضاف أن معظم لاعبي الزمالك يخوضون نهائيًا أفريقيًا للمرة الأولى ورغم ذلك ظهر الفريق بشخصية قوية وروح قتالية كبيرة.

وطالب عبد الجليل جماهير الزمالك بعدم توجيه أي انتقادات للاعبين أو الجهاز الفني مؤكدًا أن الجميع قاتل داخل الملعب ولم يقصر أحد.