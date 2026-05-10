عبدالجليل: الزمالك قدّم «جيم عظيم» في ظروف صعبة.. لو كان «كايد» فايق و«بيزيرا» جاهز كنا كسبنا

أشاد محمد عبدالجليل «جاليليو» بالأداء الذي قدمه فريق الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واصفًا ما قدمه الفريق بـ«المباراة العظيمة» رغم الظروف الصعبة التي مر بها اللاعبون.

وقال عبدالجليل، خلال ظهوره عبر قناة الزمالك: «كل التحية لكل راجل النهارده، وللكابتن معتمد جمال، وأنا مش عايز أسمع أي كلام سلبي، الزمالك قدم مباراة عظيمة في ظروف غاية في الصعوبة».

وأضاف: «الفريق لعب مباراة مصيرية يوم الثلاثاء، وسافر الأربعاء، وخاض مرانًا استشفائيًا الخميس، ثم تدرب الجمعة ولعب السبت، وهذه ليست ظروفًا طبيعية، خاصة أن القائمة تعاني من نقص كبير».

وأكد أن معتمد جمال أدار المباراة بصورة مميزة للغاية، قائلًا: «معتمد جمال قدّم مباراة تكتيكية عظيمة، وتفوق على مدرب اتحاد العاصمة، والفريق الجزائري لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى الزمالك، ومهدي سليمان لم يُختبر طوال اللقاء».

وتابع: «أي شخصية هذه لفريق مدربه يعمل منذ 3 أو 4 أشهر فقط؟ أغلب اللاعبين يخوضون نهائيًا أفريقيًا للمرة الأولى، باستثناء بعض العناصر مثل أحمد فتوح وعبد الله السعيد وحسام عبد المجيد».

وواصل حديثه مطالبًا جماهير الزمالك بعدم توجيه أي انتقادات للفريق في هذا التوقيت، مؤكدًا أن اللاعبين قاتلوا داخل الملعب ولم يقصر أحد منهم.

وأشار عبدالجليل إلى أن الزمالك ظهر بشكل تكتيكي مميز، موضحًا أن الفريق لعب بطريقة «رأس المثلث المقلوب» بصورة رائعة، مضيفًا:
«لو كان كايد جاهزًا بنسبة أكبر، وبيزيرا في كامل لياقته، كان الزمالك قادرًا على حسم المباراة من الشوط الأول».

كما انتقد بعض القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء، معتبرًا أن التدخلات ضد الزمالك لو حدثت بالعكس لتم احتسابها بسهولة لصالح الفريق الجزائري، على حد وصفه.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لا يزال قادرًا على العودة في لقاء الإياب بالقاهرة، في ظل الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون خلال مواجهة الذهاب.

