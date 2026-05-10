أحمد عبدالحليم : لاعبو الزمالك والجهاز الفني أدّوا ما عليهم في لقاء الذهاب.. وأحيّي الجميع على الأداء

أكد أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق على قدرة الفريق في تحقيق الفوز في مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مؤكدًا أن سيناريو مباراة الذهاب لم يكن متوقع.

وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع محمد عبد الجليل: "لاعبو الزمالك والجهاز الفني أدوا ما عليهم في لقاء الذهاب، وأحيي الجميع على الأداء".

وتابع: "هناك نقاط مضيئة يمكن الاعتماد عليها في مباراة العودة، منها تألق خوان بيزيرا والاطمئنان على حالته بجانب الأداء الدفاعي المميز".

وطالب أحمد عبد الحليم بأهمية حصول الزمالك على الموافقة بالسعة الكاملة للجماهير في مباراة العودة.