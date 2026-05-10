باسم مرسي: الإعلام اهتمّ بنهائي الكونفدرالية بعد خسارة الزمالك.. وقادرون على حصد اللقب

تحدث باسم مرسي نجم الكرة المصرية السابق، عن خسارة الزمالك من اتحاد العاصمة بهدف في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: هذا شوط ف مصر وهناك شوط تاني ف مصر، الزمالك افضل في طول الماتش وأخطاء فرديه من اللاعبين هي السبب في خسارة



واضاف: جماهير الزمالك لاز م تساند وتؤازر للنهاية متتصبش بالاحباط وجمهور الزمالك لازم يفهم كده



وتابع: دلوقتي الناس كلها بتتكلم بعد خسارة الزمالك أن النادي بيلعب نهائي إفريقيا.. لكن قبل كده لا اعلام ولا سوشيال ولا ميديا ولا اي حاجه كانت بتتكلم ع النهائي



وواصل: حسام عبدالمجيد أخطأ لكن باذن الله هيكون نجم المباراة اللي جايه ويطالب الجماهير متدبحهوش