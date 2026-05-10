كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية
إيهاب الكومي: الزمالك قدّم مباراة كبيرة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.. وحسام عبدالمجيد مُشتّت تفكيريًا

رباب الهواري

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن نادي الزمالك قدم أداءً جيدًا في مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، رغم الخسارة بهدف دون رد، والتي أقيمت على ملعب 5 يوليو.

وأوضح الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفريق أظهر روحًا قتالية ومستوى فنيًا جيدًا، رغم النتيجة السلبية على أرض الجزائر.

واشار الكومي إلى أن اللاعب حسام عبد المجيد يعاني من تشتيت التفكير بسبب ملف تجديد عقده مع نادي الزمالك، ما أثر على تركيزه خلال المباراة، مؤكداً أن هذه العوامل الفردية قد تلعب دورًا في الأداء الجماعي للفريق إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.

وواصل الكومي أن الزمالك قادر على تعويض نتيجة مباراة الذهاب في لقاء الإياب بالقاهرة، وتحقيق الفوز، والحصول على لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، موضحا  أن اللاعبين لديهم الإمكانيات الفنية والبدنية لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير البيضاء في اللقاء القادم.

