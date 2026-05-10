هيثم فاروق بعد خسارة الزمالك: التحكيم في أفريقيا يُجامل أصحاب الأرض

علّق هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، على خسارة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال هيثم فاروق، عبر قناة «بي إن سبورتس»: «ركلة الجزاء صعب جدًا أن تُحتسب بصراحة، نعم حسام عبد المجيد تدخل بركبته، لكنه كان احتكاكًا عاديًا، ولكن انظروا إلى يد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري أين كانت».

وأضاف: «لولا أن الزمالك سجل هدفًا عن طريق خوان بيزيرا، واعتراض الفريق المنافس جعل الحكم يعود إلى تقنية الفيديو “VAR” ويلغي الهدف الصحيح، ثم يحتسب ركلة جزاء لا تُحتسب».

وتابع: «هذه هي مشكلة التحكيم في أفريقيا، إذ يحاول دائمًا مجاملة أصحاب الأرض».

واختتم فاروق حديثه قائلًا: «حتى هدف الزمالك الذي تم إلغاؤه كان يجب احتسابه، وأتمنى إعادة مشاهدة هدف عدي الدباغ.. الزمالك تعرض لظلم واضح».