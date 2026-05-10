الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هيثم فاروق بعد خسارة الزمالك: التحكيم في أفريقيا يُجامل أصحاب الأرض

علا محمد

علّق هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، على خسارة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال هيثم فاروق، عبر قناة «بي إن سبورتس»: «ركلة الجزاء صعب جدًا أن تُحتسب بصراحة، نعم حسام عبد المجيد تدخل بركبته، لكنه كان احتكاكًا عاديًا، ولكن انظروا إلى يد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري أين كانت».

وأضاف: «لولا أن الزمالك سجل هدفًا عن طريق خوان بيزيرا، واعتراض الفريق المنافس جعل الحكم يعود إلى تقنية الفيديو “VAR” ويلغي الهدف الصحيح، ثم يحتسب ركلة جزاء لا تُحتسب».

وتابع: «هذه هي مشكلة التحكيم في أفريقيا، إذ يحاول دائمًا مجاملة أصحاب الأرض».

واختتم فاروق حديثه قائلًا: «حتى هدف الزمالك الذي تم إلغاؤه كان يجب احتسابه، وأتمنى إعادة مشاهدة هدف عدي الدباغ.. الزمالك تعرض لظلم واضح».

