ميدو: هزيمة الزمالك أفضل من التعادل السلبي

علق احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق علي هزيمة نادي الزمالك أمس أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس : اعتبروني رجل فقد عقله ولكني أفضل نتيجة امبارح عن التعادل ٠-٠ !!!! ⁧‫#الزمالك_اتحاد_العاصمة‬⁩ ⁧‫#نهائي_الكونفدرالية‬⁩".

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث حاول الزمالك الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، إلا أن الفريق الجزائري نجح في خطف هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حسمت المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة حالة من الحذر الدفاعي بين الطرفين، مع تبادل المحاولات الهجومية طوال شوطي اللقاء، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الزمالك، في الوقت الذي استغل فيه اتحاد العاصمة الفرصة الأهم في المباراة ليحقق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.