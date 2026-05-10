رضا عبد العال: كان يجب الدفع بالجزيري أمام اتحاد العاصمة.. وشريف لا يصلح للزمالك

تحدَث رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف على ملعب 5 يوليو ، وذلك في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN :كنت أتمنى أن يدفع معتمد جمال المدير الفني للزمالك ، بالتونسي سيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي للفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري ليشكل ثنائية قوية مع عدي الدباغ ، وذلك على حساب عبد الله السعيد الذي كان خارج الخدمة في المباراة.

وأضاف: أحمد شريف لا يصلح نهائياّ للزمالك وهي صفقة غير موفقة من جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض ، وهناك علامات استفهام كبيرة على معتمد جمال الذي يصر على الدفع به في المباريات.

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.