بعثة الزمالك تعود من الجزائر بعد مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة اليوم الأحد قادمة من الجزائر، عقب مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على استاد 5 يوليو 1962.

ويبدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال مباشرة التحضير لمواجهة الإياب المرتقبة، والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بالشكل الأمثل من أجل حسم اللقب القاري.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته على ملعب الكلية الحربية، مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب، بجانب تجهيز الخطة المناسبة لموقعة الحسم أمام الجماهير البيضاء.

وبلغ الزمالك المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تمكن من تخطي عقبة شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

وانتزع فريق اتحاد العاصمة بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع أولمبيك آسفي المغربي سلبياَ ذهاباً ثم التعادل بهدف لكل فريق فى موقعة الاياب.